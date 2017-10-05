05.10.2017

ООО «КЭСК» вновь напортачило в благоустройстве Балабанова



Второй год ООО «Калужская энерго-сбытовая компания» перестраивает систему отопления в Балабанове. По заключенному с муниципалитетом соглашению, данная организация должна построить новые котельные, переложить теплотрассы и, естественно, привести в порядок места, где проходили земляные работы.

И если проблемы с подачей тепла в жилфонд и соцобъекты города ещё как-то можно объяснить традиционным наладочным периодом, то безобразное, так сказать, благоустройство на месте раскопок жители терпеть не намерены.

В начале лета перекопанный двор и изуродованная детская площадка взбудоражили ТСЖ «Лесная» - три дома, расположенные на одноименной улице. Теперь очередь пребывать в шоке их соседей - жильцов дома № 12.

После работ на новой котельной «Боровская» тепловики убрали в землю часть «воздушной» теплотрассы, оставив на поверхности колодец. Однако его обустройство ввергло в шок местных жителей. Всего в паре метров от жилого дома появилось бетонное кольцо, прикрытое не по размеру большой плитой, которая, к слову, уже частично развалилась. Крышка канализационного люка, из-под которого в щели вырывается зловонный пар, тоже держится на честном слове.

Местные жители заявляют,  что такое благоустройство опасно для здоровья и жизни детей, которые так и норовят забраться на подобные конструкции. Заставить концессионера обезопасить территорию у дома №12 на ул. Лесной граждане намерены с помощью местной администрации, в адрес которой они готовят письменное обращение.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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