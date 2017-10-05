Житель Совхоза Боровский уличил соседа в незаконном захвате земли!

Бдительность граждан и их стремление своевременно сообщать о потенциально опасных или незаконных действиях, будь то присвоение себе земли, случайно забытая кем-то сумка в автобусе, всегда поощряются со стороны властей. К слову, недавно благодаря вот такому «зоркому глазу» жителя деревни Лапшинка сельского поселения Совхоз Боровский, был выявлен факт «рейдерского» захвата участка.



Пенсионер Федор СЮЛЮКИН, герой одной из прошлых публикаций «Недели», обратился к корреспондентам с просьбой обратить внимание властей на незаконную «прихватизацию» земельного участка его соседом. Действовал Федор Сергеевич исключительно по соображениям совести, а также согласно распоряжению губернатора Калужской области Анатолия АРТАМОНОВА, который в свое время заявил, что земельный контроль нужно ужесточить и ни в коем случае не допускать самовольного захвата земель.

Да, кстати, отношения между соседями в принципе теплыми не назовешь, так что, с одной стороны, кто-то мог решить, что Федор Сюлюкин - не больше чем сутяжник и беспокойный старичок, которому спокойно не сидится дома. И его обращение в прессу и к местным властям - просто лишний повод поскандалить.

Напомним, что все началось с того, что сосед Николай однажды намекнул Федору Сергеевичу, что ливневой сток и часть крыши на полметра заходят на его территорию.

Федор Сергеевич, к слову, предложил решить ситуацию мирно - продать часть земли по кадастровой стоимости, но получил отказ. Причем, что самое интересное, сосед бравировал тем, что Федор Сергеевич влез на его участок незаконно, так что удивлению Сюлюкина не было предела, когда он заметил, что Николай внезапно стал владельцем еще нескольких соток земли. Вот и решил пенсионер выяснить - насколько законно.

Да, кстати, чтобы не плодить беспочвенных подозрений, Федор Сергеевич полез в Интернет и заметил, что обнесенный забором участок на кадастре не стоит. То есть сосед по факту далеко не самый суперзаконопослушный гражданин, а такой же нарушитель. Вот и решил Федор Сюлюкин поэтому обратиться к властям.

Отметим, что после публикации заместителем руководителя администрации Боровского района, заведующей отделом земельных и имущественных отношений и градостроительства Лидией АРЕШКИНОЙ были инициированы проверка и выезд на участок.

И что бы вы думали? Подозрение в том, что произошел самовольный захват земельного участка, площадью в три с половиной сотки, оказалось небеспочвенным! После проведенной проверки факт подтвердился, и теперь горе-соседу мало того, что предстоит выплатить штраф, так как подобное расценивается как административное нарушение, так еще и пройти семь кругов ада, чтобы законно оформить землю.

Кстати сказать, сам Федор Сергеевич благодарен властям за своевременную реакцию и то, что его обращение не посчитали шуткой или еще хуже - ложью. Впрочем, пенсионер бдительности своей терять не собирается и пообещал и впредь так же, как любят говорить чиновники, держать ситуацию на контроле, а руку - на пульсе.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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