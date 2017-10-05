05.10.2017

В Боровске ремонтируют дороги с учетом ландшафта



В Боровске идут работы по ремонту автодорог, и, в отличие от других городских поселений района, здесь приходится учитывать не только изношенность покрытия, но и местность, по которой его предстоит уложить.

Как известно, Боровск имеет холмистый ландшафт, и если праздному наблюдателю это открывает прекрасные виды города, то его администрации ставит особые задачи по сохранности автодорог от дождевых потоков.

В этом сезоне власти муниципалитета сделали пробный шаг и установили ливневый канал вдоль обочины проезжей части на перекрёстке улиц Коммунистической и Ф. Энгельса. Как отмечают чиновники, свою эффективность водоотлив показал, и в дальнейшем он будет доведен до ливневого коллектора. Чтобы исключить ежегодный ремонт моста, водоотводные каналы и ливневые лотки также проложены по ул. Калужской и при съезде на ул. 50 Лет Октября.

Работать в этом направлении в Боровске намерены и впредь, планируя данные работы при строительстве и ремонте дорог.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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