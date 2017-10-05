Пожарная бочка в Асеньевском так и не дождалась колес

Сельское поселение Асеньевское - самое удаленное во всем Боровском районе. То есть добираться из здешних деревень до райцентра приходится как минимум полчаса, а иногда и больше. Кроме того, сами населенные пункты в Асеньевском раскиданы на приличные друг от друга расстояния, так что даже экстренные службы, коих и так дождаться бывает сложно, прибывают в пункт назначения с огромным опозданием.



Месяц назад в одной из асеньевских деревень случился пожар - из-за неправильного обращения с электропроводкой загорелась баня. К счастью, пострадавших не было, но огонь вполне мог бы перекинуться на стоящий рядом жилой дом, и тогда собственники лишись бы не только парилки, но и крыши над головой.

Кстати сказать, в распоряжении асеньевских властей есть бочка с водой, которая, по идее, была задумана как раз на случай возникновения вот таких критических ситуаций. Появилась она в сельском поселении согласно распоряжению губернатора Калужской области Анатолия АРТАМОНОВА, который в свое время приказал доставить такие емкости в каждое удаленное от пожарных частей городское или сельское поселение. Правда, возить ее не на чем.

Напомним, что еще месяц назад глава администрации Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ лично попросил руководителя администрации Ирину ЖИЛЬЦОВУ активизироваться и найти транспорт, заодно подключив и других чиновников к решению вопроса. Однако по прошествии четырех недель ситуация не изменилась, зато произошел еще один пожар, где уже могли погибнуть люди.

На этот раз под «ударом» оказался дачный домик в деревне Тишнево-3, в котором на момент возгорания находились пожилая женщина и дети. К счастью, жильцов удалось эвакуировать и обойтись без жертв, а вот строение спасти не получилось. И снова, как и в первый раз, - пожарные слишком долго добирались на место происшествия. А осиротевшая бочка с водой так и стояла не у дел - везти ее по-прежнему не на чем.

- На весь Боровский район работают всего две пожарно-спасательных части, - рассказал начальник пожарного надзора Александр ЛАРИОНОВ. - Бригады находятся очень далеко от Асеньевского, и, конечно, мы приезжаем по факту с огромной задержкой. Сельскому поселению, я считаю, нужны добровольцы и транспорт для перевозки бочки, потому что от нас, получается, никакого толка нет в итоге. Когда мы добираемся на место, спасать, по большому счету, уже нечего.

По понятным причинам, такой расклад совершенно не устроил главу районной администрации, и Илья Борисович потребовал от Ирины Николаевны отчета, почему за месячный период ничего не было сделано. Как рассказала сама Жильцова, все попытки заключить договора с владельцами тракторов успехом не увенчались. Водители шли в резкий отказ, мотивируя его различными причинами.

- Так значит надо забрать бочку, и все! - резко отрезал Илья Борисович. - Отдадим ее тем, кому она нужнее!

Впрочем, через пару минут Веселов сменил гнев на милость и устроил, что называется, мозговой штурм, перебирая варианты решения проблемы.

Кстати сказать, отличным выходом могла бы стать собственная пожарная машина, как, например, в Кривском, или организация еще одной части, где круглосуточно дежурили бы спасатели.

Но, видимо, такой расклад возможен только в мечтах, иначе подобное уже давно бы произошло.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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