С поставщиками детских площадок собираются судиться

Глава администрации Балабанова Вячеслав ПАРФЕНОВ на днях заявил, что ему надоело врать горожанам! К такому откровению чиновника подтолкнул очередной разговор об установке во дворах малых форм на детских площадках. Подрядчик из Саратова должен был завершить монтаж на четырех объектах ещё в середине августа, но позже попросил отсрочки до конца сентября. Администрация согласилась, однако на начало октября победитель электронных торгов так и не объявился в городе со всеми причитающимися качелями.

Как пояснила начальник финансового отдела администрации Наталья ГУСАКОВСКАЯ, расторгнуть с саратовским бизнесменом договор администрация не имеет права. Согласно подписанному типовому контракту, сделать это можно при неоднократной просрочке даты поставок или при поставке некачественного оборудования.

В ответ Вячеслав Парфенов заявил, что ему уже стыдно смотреть в глаза людям, которым обещали отремонтировать детские площадки во дворах еще к 1 июня. Но монтировать малые формы в промерзшую землю он тоже не позволит.

Глава администрации дал поручение правовому отделу проработать вариант расторжения договора в судебном порядке. А жителям обделенных дворов в качестве реверанса готов предложить лучшие условия: направить дополнительно миллион рублей на укладку резинового покрытия на этих площадках в 2018 году.

Однако пока сам подрядчик не изъявляет желания разойтись и даже соглашается с пенями, которые муниципалитет выставляет ему за просрочку.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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