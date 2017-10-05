Жители Ермолина восстали против управляющей компании

В далеком 1927-м году, на площади Ленина,6 в Ермолине появился многоквартирный жилой дом, который стоит там по сей день. Какие метаморфозы и коррективы внесло в здание время - догадаться не так уж и трудно; кирпич кое-где уже дал трещину, фундамент основательно просел, а капитальный ремонт местные жители увидели только в этом году - перестелили кровлю. В остальном же столетнее здание больше напоминает катакомбы.

ЭТА КОММУНАЛЬНАЯ КВАРТИРА

К слову, квартиры в доме - коммунальные, а это значит, что кухня, ванная и уборная у жильцов - общие, а вот комнатка у каждого своя. И вот такая жизнь, прям как в песне некогда популярной группы «Дюна», сроднила многих людей, в итоге превратив их в одну большую семью, где не только коридор общий, но и проблемы.

И вот эта общность проблем, которые с каждым годом все более тяжким грузом давили на собственников, в итоге привела к тому, что субботний вечер они решили провести не за чашкой чая, а на собрании жильцов, где негласно был вынесен импичмент управляющей компании «Ермак». Но обо всем по порядку.

Несколько лет назад, когда директор УК Михаил КУЗОВОВ пришел «рекламировать» свои услуги, действуя, как заправский кандидат в депутаты, расписал крутейшую программу о том, как он из этого дома сделает «конфетку» да такую, что все Ермолино завидовать будет.

- Мы согласились, - говорит заместитель старшей по дому Лариса КУЦЫХ. - Тогда люди поверили, что все будет хорошо, но за все время ничего хорошего сделано не было!

Неизвестно, что значит «конфетка» в понимании Михаила Анатольевича, но то, что увидели корреспонденты, больше напоминало отличные декорации для фильмов ужасов, но никак не жилой дом, где можно чувствовать себя в безопасности!

Здесь четыре подъезда, каждый из которых может посоревноваться с другими в убогости. Пожалуй, лучше всех выглядит первый, здесь хотя бы штукатурка на стенах держится, зато металлический каркас на ступеньке заботливо привязан к перилам веревкой, чтобы не убился никто ненароком.

- Тут мальчишка спускался и споткнулся, расшиб себе нос, - рассказывает местный житель Шамиль БАРАТХУДТИНОВ. - Сам подъезд-то выглядит более-менее прилично, но вот что в жилых помещениях творится - просто ужас!

И ведь не соврал Шамиль. Входить в коридор действительно страшно - под линолеумом скрывается деревянный пол, который просто «плывет» под ногами. Каждый следующий шаг вполне может стать роковым, и не заметишь, как случайно окажешься у соседей снизу. Хорошо, если живым.

Входим в кухню. Фотоаппарат мгновенно запотевает от сырости, дышать становится трудно. Но отчетливо видно сожранный плесенью потолок, в который чернота въелась уже настолько сильно, что отбелить и отчистить это даже у знаменитой тети Аси в компании с Мистером Проппером не выйдет.

В жилых комнатах ситуация не менее плачевная. Потолки в желтых разводах - пару лет назад протек стояк, запах сырости, поднимающийся из подвала, трещины в стенах.

В других подъездах в комнатах, кухнях и коридорах - абсолютно аналогичная ситуация. Разница только в состоянии самой, как сейчас модно говорить, входной группы. Если первый, как мы уже говорили, выглядит прилично, то все остальные - словно после бомбежки.

ОТ МЕНЬШЕГО К БОЛЬШЕМУ

И вот на фоне такого всеобщего «убранства», жизнь в котором хорошего настроения явно не добавляет, люди вынуждены сидеть без отопления! То есть сезон вроде как начался, а тепло в батареи так и не пришло. Вернее, пару дней обогреватели порадовали жителей, а потом все. Адекватного ответа от управляющей компании дождаться не удалось, зато собственников «обрадовали» повышением цен на услуги УК, теперь она составит почти семнадцать рублей - на рубль дороже, чем было раньше.

- Я не понимаю, за что я плачу?! - возмущается местная жительница Валентина МАШКОВА. - У нас вообще самая высокая квартплата во всем Ермолине, я, например, зимой почти десять тысяч на услуги трачу, почти половина из которых - на отопление. А отопление-то где?!

Кстати, вопросом «где отопление» задавались местные жители всю зиму два года тому назад, когда Михаил Анатольевич решил на свой лад перекроить «теплотрассу» в доме.

Проблема в том, что в столетнем здании несколько хитрая система отопления, вмешиваться в которую и реконструировать по своему усмотрению крайне не рекомендуется. Однако желание Михаила Анатольевича сделать людям новые трубы оказалось выше норм и правил, которых следовало бы придерживаться, и в итоге четвертый подъезд оказался наглухо отрезанным от тепла на всю зиму.

- Причем сделал он это без согласования с жителями, собрания никакого не проводил, а в итоге предоставил смету, которую мы должны были подписать. Но никто не стал этого делать, - продолжила заместитель старшей по дому.

Два года спустя ситуация повторилась. Однако теперь не один подъезд, а весь дом остался без тепла!

ТОЧКА КИПЕНИЯ

В общем, последняя капля капнула, и жители решили встретиться с директором управляющей компании, что называется, лицом к лицу, а чтобы Михаил Кузовов не отвертелся от ответов - пригласили заодно депутата Дениса ГРАБЕНКО и прессу. Однако Михаил Анатольевич на рандеву счел нужным не прийти, что тоже добавило «пороха».

- Да отказаться от него к чертовой матери! - выкрикивали собравшиеся. - Тарифы повышает, ничего тут не делает, ремонта в подъездах не дождешься, какой нам толк от такой управляющей компании?!

В принципе, ответ у управляющей компании и Михаила Анатольевича в частности на его «бездействие» имеется - долг за местными жителями составляет четыреста тысяч рублей. Понятно, что себе в убыток никто работать не будет, вот и выходит, что толку от УК нет, а то, что он пытается сделать, - выходит боком.

К слову, сами жильцы проблему наличия должников не отрицают, но поясняют, что это мера, скорее, вынужденная. Дескать, с чего люди должны вдруг расставаться с кровно заработанными, если коммунальщики палец о палец не ударили? Вот и накопился за несколько лет солидный счет со знаком минус.

В итоге получился замкнутый круг: отказаться от услуг «Ермака» из-за вышеуказанной задолженности люди не могут, так как директор им ясно дал понять, что пока минус четыреста тысяч не превратятся в ноль, никуда они от него не денутся. Ожидать, что при таком раскладе подъезды вдруг отремонтируются, а двор внезапно станет образцово-благоустроенным - тоже опрометчиво.

Впрочем, депутат Денис Грабенко посоветовал людям не сидеть на месте, а пытаться попасть во всевозможные программы по благоустройству, возможно, хоть таким способом удастся хоть что-то сделать.

- Собственникам также стоит попытаться наладить контакт с управляющей компанией, - добавил Денис Игоревич. - Недопонимания случаются, и у каждой из сторон есть свои причины критиковать друг друга, но это не значит, что нужно доводить до критической точки.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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