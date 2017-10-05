Опытным путем

В Балабанове сделали выводы из работы по федеральной программе.

Программа «Создание комфортной городской среды» в Балабанове близится к завершению. В этом году на федеральные деньги были отремонтированы четыре внутридворовых пространства и начата работа по строительству зоны отдыха на ул. Гагарина.

Комиссия из числа сотрудников администрации и депутатов прошлась по всем благоустроенным территориям, чтобы не только порадоваться произошедшему преображению, но и сделать выводы, как в 2018 году скорректировать свою работу так, чтобы исключить все шероховатости этого сезона.

В ПРИМЕР

Начнем с конца. Финальной точкой визита комиссии стал двор дома № 87 на ул. Дзержинского. Здесь по программе отремонтировали дворовой проезд, обустроили парковку, оформили примыкания к дому, установили лавки и освещение.

Со своей стороны УК «РЭУ-1», которая обслуживает эту многоэтажку, тоже провела работы, покрасив цоколь и существенно подняв отмостку дома, чтобы та не «утонула» в клумбе.

В итоге: к моменту приезда комиссии на улице не оказалось ни одного недовольного жителя. Директор Руслан ЖАДЬКОВ заявил, что несколько небольших замечаний имеются, но подрядчик устранит их в считаные дни.

Этот адрес оказался из разряда тех, которые без лишней суеты можно показать и проверяющим из области. Что же касается балабановской комиссии, то ее участники в очередной раз утвердились во мнении, что программные перемены должны проходить одновременно с работами по дому управляющих компаний. Именно в этом случае итог благоустройства окажется идеальным.

МАСШТАБ ПЕРЕМЕН

На Боровской, 11 в результате переделок внутреннее пространство двора приобрело совершенно иные очертания. Дворовой проезд вдоль этой многоэтажки оказался настолько широким и ровным, что его даже сравнили со взлетной полосой. Однако чтобы лихие головы не начали претворять такие мысли в реальность, некогда сквозной проезд со стороны ул. Кооперативной перекрыли полусферами. Теперь «сквозить» по двору могут только машины экстренных служб.

По этому адресу жители дома ждали комиссию, чтобы подтвердить - они участием в программе довольны. Две большие экопарковки, мощеный тротуар, убранные вентиляционные шахты и мелочи благоустройства: все, о чем просили жители, сделало их двор современным и уютным.

Внешне, конечно, наблюдается некий диссонанс между программными переменами и обветшалым видом самого дома. Но представитель УК «СЕЗ» как обслуживающей организации уверил, что на 2018 год на Боровской, 11 будут произведены ремонтные работы, в том числе по отмостке, что позволит снять это внешнее расслоение.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

Во дворе дома 2/1 на ул. 50 Лет Октября наконец случилось то, о чем жители мечтали много лет, пытаясь внести в свой урбанистический уголок хоть каплю уюта и зелени. Теперь там обустроены небольшая детская площадка, экопарковка, а также появились зеленые островки клумб, которые домочадцы возделали своими силами.

Скоро на въезде во двор установят шлагбаум. Его жители этого непростого жилого дома, делящего двор с подъездной территорий торгово-офисного первого этажа, просили установить уже два года. Однако добиться результата, изменив схему движения в сквозном проезде, стало возможным только сейчас.

ПУГАЮЩАЯ НОВИЗНА

Соседний двор на Лесной, 5 пока разделить радость остальных участников проекта не может. Его жители оказались единственными, кто недоволен работами по благоустройству. Среди объективных претензий значится водоотвод, который, беря начало от цоколя дома, заканчивается канавкой в клумбе. Решить вопрос с конечной точкой слива дождевой воды теперь предстоит архитектору города.

Справедливости ради стоит сказать, что если бы жители дома меньше руководили процессом благоустройства, а подрядчик четко выполнял указания заказчика - администрации, а не шел на поводу желаний домочадцев, то проблемы вообще могло бы и не быть. Однако в результате желания «приподнять газон» естественный рельеф двора оказался нарушен, вследствие чего воде из слива уходить некуда, а образовавшийся земляной бугор на границе с асфальтом периодически подсыпает грунта на дорогу.

Но самой большой «бедой» для местных активных пенсионеров (именно они вышли навстречу с комиссией) оказалась ЩЕМА - щебеночно-мастичное покрытие внутридворового пространства. То, что экономные и продвинутые европейцы используют как высокопрочный материал, местные бабушки охарактеризовали «некачественной ерундой», так как неудобно ходить взрослым и рисовать детям.

Комиссии пришлось применить немало усилий, чтобы уговорить жительниц подождать год и следующим летом оценить присутствие новых технологий в этом стареньком дворе.

СООБЩА

Как говорил поэт: опыт - сын ошибок трудных! Но в любом деле главное - эти ошибки вовремя заметить, исправить и сделать так, чтобы впредь не наступать на те же грабли.

Именно по этой причине участники дворового обхода решили не откладывать далеко идею встреч с жителями домов, на которых квалифицированные сотрудники администрации смогут не только объяснить все преимущества участия в этой федеральной программе, но и разжевать нюансы, вплоть до особенностей дорожного покрытия.

Подключать к этой работе будут и управляющие компании, чтобы те могли вовремя включиться в общее дело и провести ремонтные работы в домах, вошедших в программу.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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