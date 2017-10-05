Бардак и ныне там...

Руководство балабановского рынка не в состоянии навести порядок на своей территории!

На этой неделе представители администрации и Гордумы Балабанова с внезапным визитом побывали на муниципальном рынке. Поход не был запланирован, оттого дал реальную картину происходящего на муниципальном торговом предприятии.

Из-за разобранного железнодорожного перехода чиновники и депутаты не смогли сверху взглянуть на убожеский вид места, которое первым попадается на глаза приезжим. Однако и пешая прогулка убедила в том, что рынок требует капитальных перемен в своей работе, и нынешний директор МУП «МЦОН» Борис СЕРГЕЕВ с этой задачей не справляется.

ДОХОДНОЕ МЕСТО

В общем-то визит в эту часть города запланировали по причине медленного ремонта «воздушного» железнодорожного перехода. Убедившись, что предположения не подвели: все плохо, ремонт осуществляют три рабочих при полном отсутствии стройматериала, глава администрации Вячеслав ПАРФЕНОВ предложил наведаться на рынок. Последний такой рейд в составе депутатов и прессы проходил около года назад, а потому пройтись оценочным взглядом по муниципальному предприятию согласились все.

Поскольку путь к рынку от железной дороги лежит мимо туалета, то для начала заглянули в него. Вернее, все дожидались, когда из мужского отделения выйдет глава администрации. Проведя в причинном месте минут десять, Вячеслав Викторович вышел в смешанных чувствах. С одной стороны, его как руководителя исполнительной власти не может не радовать, что доходность предприятия после установки камер наблюдения выросла вдвое. Однако с другой - на качестве оказываемых услуг это никак не отразилось: из установленных кабинок в обоих отделениях работает половина, помещения старые с прогнившими трубами.

Дожидавшийся снаружи глава города Сергей СУДАКОВ анекдотично прокомментировал рост прибыли уборной: «Организм - не дурак, лишнюю воду греть не будет!» А потом предложил увеличившуюся прибыль клозета направить на его же ремонт.

К ПОЖАРУ ГОТОВЫ!

Собственно, на росте поступлений от городского туалета радость закончилась. На первых шагах по муниципальному рынку визитеров посетило ощущение дежавю: за минувший год ничего в работе данного предприятия не поменялось. Во всяком случае, то, что можно было оценить визуально.

В проходах все те же ящики с товаром, которые мешают свободному передвижению покупателей. На это обстоятельство руководству МУП «МЦОН», курирующему торговое предприятие, указывали еще год назад, приказывая строго и ежедневно контролировать ситуацию, поскольку в случае ЧП она может стать причиной массовой давки. Сама давка неизбежна в условиях узких проходов между рядами, образовавшихся в результате установки целых линий торговых павильонов прежним руководством рынка. Случись пожар, в панике люди подавят друг друга. К тому же разговоры о возможном возгорании на муниципальном рынке перестали быть из разряда строго гипотетических, поскольку за минувшее время для этого ЧП созданы все условия.

В ближнем к администрации рынка ряду, в одном из павильонов разбито стекло в двери, которое пытались реанимировать целлофановой пленкой. Однако и этот «ремонт» оказался подвластен творению человеческих рук и отсутствию ума. В результате: посреди рынка стоит павильон, набитый пустыми коробками от товара и углем для костра. Поскольку в двери зияет дыра, то попасть внутрь каким-нибудь бомжам или малолетним хулиганам не составляет труда. Что бывает после таких визитов, руководству балабановского рынка следует разузнать у боровских пожарных.

А ВОКРУГ - ТИШИНА

Что касается сотрудников МЧС Боровского района, то в разрезе этого вопроса они, как и директор МУП «МЦОН» Борис СЕРГЕЕВ, демонстрируют полную аморфность. Их почему-то не беспокоит, что на территории самого крупного муниципалитета находится потенциально опасный для массовых жертв социально-значимый объект.

Возможно, в далеких кабинетах кажется, что рынку далеко до социальной значимости, но именно сюда ежедневно сотнями приходят горожане и приезжие покупатели, чтобы приобрести свежий товар, а не тухлятину расплодившихся супермаркетов. Среди этих покупателей - пенсионеры, родители с детьми, то есть все те, кто в критической ситуации окажется наиболее уязвим в силу своей маломобильности.

Но до тех пор, пока ничего подобного не случилось, боровских пожарных никак не беспокоит теория вероятности. Однако случись ЧП, в тот же день в адрес предприятия и администрации полетят предписания и прочие карательные бумаги, указывающие на недопущение такой планировки и бездействие ответственных лиц.

Как решить эту проблему, созданную в городе три года назад московской кучкой-могучкой, непонятно.

СТАБИЛЬНЫЙ ДОЛГ

С другой стороны, оправдать такую плотную застройку на муниципальном рынке Борис Сергеев мог бы попытаться рублем, дескать, убери какие-то павильоны, и доход предприятия упадет, а вместе с ним и поступления в городской бюджет. Но козырнуть этим руководитель МУП «МЦОН» не может, поскольку предприниматели, бойко торгующие на муниципальной земле, задолжали за аренду многомиллионную сумму.

Во время данного рейда разозленный увиденным глава администрации, направляя всех сотрудников рынка дружно написать заявления на увольнение, коль не справляются с поставленными задачами, озвучил цифру в пять миллионов рублей. Естественно, эта цифра не точная и сложилась с учетом текущей задолженности. Но долг за прежний период, выявленный ещё в начале 2017 года, практически не снизился и варьируется в районе трех миллионов.

Работа по выдворению с рынка злостных неплательщиков путем эвакуации их павильонов остановилась на двух выселениях. В размере балабановского загромождения это - капля в море, которое Сергеев оказался не в состоянии переплыть.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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