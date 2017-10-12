Подозрительные люди

Николай Галенков пресек попытку захвата земли в Совьяках.



Если жителей городов, как известно, портит квартирный вопрос, то в сельских поселениях людей будоражит преимущественно земельная тема. Ссорами и склоками вкруг участков здесь никого не удивишь, однако некоторые предприимчивые граждане идут еще дальше и росчерком одной поддельной подписи присваивают себе целые гектары!

Именно так произошло в сельском поселении Совьяки. Однако воплотить в жизнь свой замысел злоумышленники не смогли благодаря бдительности не только правоохранительных органов, но и главы местной администрации Николая ГАЛЕНКОВА.

ЛЮДИ НЕ МЕСТНЫЕ

Земельные наделы всегда были весьма привлекательными как для добросовестных покупателей, так и для мошенников. Особенно это актуально в нынешних непростых экономических реалиях, когда одним из самых надежных капиталовложений, безусловно, остается недвижимость. Поэтому и работы в этой области у силовиков тоже достаточно. Так, в деревне Совьяки был обнаружен факт попытки незаконного приобретения земли с помощью фальсификации документов.

История эта началась еще в 2014 году, когда двое мужчин подделали постановление районной администрации о предоставлении им в собственность более трех гектаров земли, расположенных в Совьяках. Во время разбирательств полицейские направили этот документ на судебную экспертизу, подтвердившую, что документ является обычной подделкой.

Сейчас за истечением срока давности дело о попытке незаконного присвоения земли уже приостановлено. Однако, как нам сообщили в прокуратуре Боровского района, один из фигурантов пошел на досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и написал явку с повинной. Это позволило направить в суд материалы по другой статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков», что подразумевает лишение свободы до двух лет. А вот второй участник этих событий в данный момент находится в розыске.

Как признаются в прокуратуре, дело это было непростым, и изначально сознавшийся не хотел сотрудничать со следствием. Но благодаря слаженной работе следователей, оперуполномоченных и прокуратуры удалось убедить его признаться в содеянном и дать этому делу ход.

Как ни странно, оба фигуранта данной истории не являются не только жителями деревни Совьяки, но и Калужской области.

ОТЛАЖЕННЫЙ МЕХАНИЗМ

Выйти на след мошенников изначально удалось в первую очередь благодаря проявленной Николаем Галенковым внимательности.

- Когда я увидел этот документ, у меня возникли сомнения, поэтому я решил пригласить сотрудников правоохранительных органов, и они взяли это дело на свой контроль, - вспоминает Николай Константинович.

Как признался глава администрации, такой инцидент нельзя назвать единичным, поскольку в Совьяках уже бывали попытки незаконного присвоения земли. Однако сотворить нечто похожее сегодня преступникам стало еще проблематичнее, поскольку механизм распределения земли хорошо отлажен и к тому же проходит только через администрацию Боровского района, где за этими процессами пристально следят.

- Торги на землю организует Боровский район. К тому же, чтобы выйти на них, нужно зарегистрировать участок, у которого должен быть свой кадастровый номер и паспорт. Поэтому провернуть мошеннические схемы теперь очень сложно, - признался Николай Галенков.

Тем не менее, вряд ли современные Остапы Бендеры откажутся от намерений ввести представителей власти в заблуждение и просто так отхватить себе пару-тройку гектаров. Впрочем, если боровские чиновники будут столь же внимательны, как глава Совьяков, то шансов на успех у мошенников будет не много.

Константин ЕРЕМЕНКО

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