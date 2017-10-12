Ермолинские коммунальщики решили отказаться от освещения дворов?

С наступлением холодов на улице начинает темнеть все раньше, поэтому неудивительно, что проблема освещения с каждым днем становится все более актуальной. Так, жители Ермолина жалуются в социальных сетях на темноту в некоторых дворах по улице Фабричной. В результате людям приходится добираться до дома практически на ощупь. Однако местная управляющая компания в ответ на недовольство жильцов утверждает, что уличное освещение - прерогатива городской власти.

Тем не менее, глава администрации Ермолина Олег ЗАПОЛЬСКИЙ категорически не согласен с такой позицией коммунальщиков.

- Управляющие компании в ряде домов отключили освещение придомовых территорий, ссылаясь на то, что это не входит в нормативы. Мы сделали соответствующие запросы в Жилищную инспекцию и Министерство строительства и ЖКХ, где нам подтвердили, что это учтено в нормативах. В управляющие компании уже направлена бумага о том, чтобы они включили свет, и в случае невыполнения мы будем обращаться в Жилищную инспекцию, - рассказал Олег Константинович.

При этом Запольский попросил не путать дворовое освещение с уличным, за которое действительно отвечает администрация, но с ним как раз в Ермолино все более-менее в порядке.

- Уличное освещение - это наш вопрос, и оно за редким исключением имеется по всему городу. Но есть также понятие придомовой территории, и оно зависит от самих жителей. Если у фонаря не хватает мощности, то люди должны принимать решение о ее замене на своих собраниях. Если граждане считают, что их управляющая компания не исполняет свои обязанности по обслуживанию придомовой территории, то можно позвонить на горячую линию Жилищной инспекции, - пояснил глава Олег Константинович.

По его словам, администрация, со своей стороны, тоже старается повлиять на деятельность коммунальщиков как на специальных совещаниях, так и направляя соответствующие претензии письменно. Кстати, как пишут в социальных сетях сами жители, светильники на домах в последнее время все-таки начали появляться.

Константин ЕРЕМЕНКО

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