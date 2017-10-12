Для детворы из Совьяков минувшее лето стало особенным

Вот и прошло лето. Но, несмотря на не очень благосклонную погоду к этому времени года, для детей и взрослых из деревни Совьяки данный период оказался познавательным и увлекательным. Получилось так благодаря сотрудникам местной библиотеки и сельского Дома культуры, которые на период летних каникул подготовили эколого-краеведческую программу «Тропинками родного края».

Стартовала летняя программа с увлекательного квеста «Здравствуй, Лето!», посвященного «Дню защиты детей», далее прошел флэшмоб «Читаем Пушкина» к «Пушкинскому дню России» и литературные часы, посвященные писателям, юбилярам и писателям-натуралистам.

В рамках празднования Года экологии были организованы познавательные экскурсии в музей мусора «Му-Му», где дети из Совьяков увидели много интересных и красивых вещей, сделанных из всего того, что обычно выкидывается на помойку. Побывали и в парке птиц «Воробьи», где увидели богатство птичьего мира. Краеведческие часы отдыхающие школьники провели в Малоярославце, посетив музей войны 1812 года, Свято-Никольский Черноостровский женский монастырь.

Но самым незабываемым для всех стал сплав на катамаранах по реке Протве. Началом речного путешествия была выбрана деревня Сатино. Прослушав инструктаж капитана Дениса СИОНОВА, путешественники погрузились на катамараны и отправились в свое плавание. В этот день участники водного мероприятия не только любовались природой, но и слушали интересные рассказы об истории деревень и их названиях, мимо которых проплывали.

По дороге юные жители Совьяков участвовали в экологической акции «Брось природе спасательный круг». На местах отдыха на берегу реки Протвы они устанавливали плакаты, призывающие отдыхающих убирать за собой мусор.

Это путешествие закончилось в деревне Красное, где всех ждал пикник. В этот день участники сплава не только увлекательно отдохнули, но и поработали на славу, поучаствовав в фестивале «Том Сойер Фест» в Боровске.

Для того чтобы минувшее лето стало для сельской детворы интересным и познавательным, было задействованы силы многих людей. Организаторы всех этих мероприятий отмечают помощь главы администрации СП «Совьяки» Николая ГАЛЕНКОВА, его коллеги Анны КОВЛАГИНОЙ, предпринимателей Александра и Анны СОБОЛЕВЫХ, а также депутата сельской думы Валентины ЩЕРБИЙ.

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