«Яблоко», которое мы воспитали

3 октября случилось ЧП в одной из школ Боровского района. С телефона десятиклассницы на номер 112 поступил звонок о заложенном взрывном устройстве в образовательном учреждении. После этого, вполне вероятно, многие зададутся вопросом «куда катятся наши дети?». На самом деле, ответ на этот вопрос весьма прост и лаконично помещается в хорошо известную поговорку - недалеко от яблони.

Все поступки наших детей исходят из той модели поведения, которую закладываем в них мы - родители. А потому все успехи и неудачи, хорошие и плохие деяния - итог нашего воспитания.

В обществе особое внимание принято уделять неблагополучным семьям. Причем в это понятие вкладывается весьма однобокое понимание. Неблагополучные - это те, где родители ведут аморальный образ жизни и не занимаются воспитанием своих детей. Но разве только этим измеряется семейное благополучие? Разве можно назвать хорошей семью, где у ребенка есть своя кровать, своя порция еды и одежда, но при этом отсутствует контакт с родителями? Многие из нас порой заменяют его дорогими подарками: телефонами и компьютерами. Именно там, в соцсетях, дети находят тысячи «друзей» - совершенно незнакомых людей с непонятным жизненным статусом и принципами. С ними делятся своими мыслями и у них черпают советы.

Ситуация, когда в семье, в которой мама вечно трещит по телефону, а папа давит массой на диван, растет выдающийся ребенок, скорее исключение из правила. Чаще дети перенимают именно эти привычки - не иметь никаких интересов и закрываться от общения с близкими.

Когда родители говорит, что у их отпрыска нет интересов, кроме как шататься по улицам и сидеть в интернете, наверное, стоит посмотреть на себя и честно оценить ситуацию: а какой пример я даю ребенку, чтобы он хотел развиваться в творчестве, спорте или науке? Ведь наши дети, в каком бы возрасте они ни были, продолжают оставаться нашими детьми, и им, кроме бытовых условий для нормальной жизни, нужны общение и поддержка родителей. Возможно, ребенок не знает, где и как сделать этот шаг, чтобы найти увлечение, которое поможет ему выключить компьютер и посвятить свободное время чему-то более полезному. Чему? Да вариантов много. К счастью, сегодня в Боровском районе существует множество спортивных и культурных учреждений, где совершенно бесплатно можно открыть новые возможности. Зайдите на сайт районного отдела образования, там размещена информация на эту тему. Загляните в соцсетях на страницы этих организаций, и если не найдете интересного решения, не стесняйтесь задать вопрос: а где можно его найти? Вам ответят, потому что в этих кружках и секциях работают люди, которые хотят многому научить наших детей! А вы этого хотите?

Всем написанным выше я не преследую цели обидеть кого-то из родителей. Просто хочу, чтобы каждый наедине с собой посмотрел на отношения с ребенком со стороны, и дал себе честный ответ: все ли сделал для своего «яблока»? Признаюсь, мне иногда тоже бывает стыдно.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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