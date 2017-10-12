12.10.2017

«Шутка» школьницы может обойтись ее родителям в 200 тысяч рублей



На минувшей неделе 3 октября в балабановской школе №4 случилось ЧП, в результате которого учащиеся и педагогический состав были экстренно эвакуированы из здания общеобразовательного учреждения. Поводом для этого стал анонимный звонок, в котором неизвестный сообщил о «заложенной бомбе».

По тревоге был поднят весь личный состав отдела МВД России по Боровскому району. На место ЧП незамедлительно выехали кинологи с собаками, МЧС, машины скорой помощи. К счастью, после обследования здания специалистами и обученными собаками взрывного устройства обнаружено не было.

В то время как одни сотрудники обеспечивали эвакуацию граждан и оцепление потенциально опасного объекта, другие работали над установлением личности звонившего. Сделать это оказалось нетрудно, и уже в тот же день «подрывнику»  пришлось общаться с представителями полиции.

Как позже выяснилось, сигнал на номер 112 оказался ложным, и поступил он от ученицы 10-го класса этой же школы. Девушка объяснить произошедшее не смогла, заявив полицейским, что она оставила свой телефон дома и не знает, кто мог сделать звонок с ее аппарата.

Что именно подтолкнуло «неизвестного звонившего» совершить поступок, который не только прервал учебный процесс, но и привел в полную боеготовность все экстренные службы Боровского района, предстоит выяснить комиссии по делам несовершеннолетних. Однако одними разговорами по душам в данном случае дело не ограничится.

Как прокомментировал представитель ОМВД по Боровскому району, в настоящее время уже возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о теракте».

Если вина школьницы будет доказана судом, то наказание за эту «шалость» окажется весьма серьезным. Уголовный Кодекс карает за такие «шутки» строго: исправительными работами на срок от 1 года до 2 лет, штрафом до 200 тыс. рублей, обязательными работами до 480 часов и даже лишением свободы сроком до 3 лет.

Учитывая возраст школьницы, в случае ее доказанной виновности, в тюрьму ее вряд ли отправят, а вот наложить существенный штраф на законных представителей - родителей могут. В этом случае желание дочери повеселиться таким опасным способом хорошо ударит по бюджету семьи.

Анна КНЯЗЕВА

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