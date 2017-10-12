Не хлебом единым

В Балабанове рядом с магазинами найдется место для ЗОЖ.

На днях в Боровском районе произошло событие, которого в Балабанове ждали много лет: имущество Министерства обороны, расположенное в микрорайоне ул. Дзержинского, наконец, перешло городу. И пока документы на право собственности оформляются, администрация уже строит планы на использование переданных объектов с выгодой для бюджета.

ЛАКОМЫЙ КУСОК

Стать собственником объектов недвижимости Минобороны администрация балабановского муниципалитета мечтала много лет, но сбылись эти надежды только сейчас, когда депутаты Районного Собрания приняли такое решение. Собственно, именно так восторжествовала справедливость, ради которой был задействован огромный административный ресурс на уровне города, района и даже области.

Парадокс ситуации заключался в том, что лет десять назад, когда военный городок «Балабаново-1» принудительно был передан муниципалитету, самые лакомые куски имущества (в основной действующие торговые объекты) оставались в руках Минобороны. Почему собственник не передал и их вместе со всем жилфондом микрорайона, понятно: площади сдавали в аренду для ведения торговой деятельности. Таким образом, доход от бизнеса падал в карман военных, а обязанность по содержанию прилегающих к объектам территорий лежала на плечах городского поселения.

ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ

Администрации разных уровней провели не одно совещание с представителями военного ведомства, прежде чем год назад имущество все же было передано в собственность Боровского района.

Однако в этот момент Балабаново еще не мог праздновать победу. Арендаторы, которые ведут свою деятельность на этих площадях, исправно платили за пользование ими, и все эти средства поступали в бюджет Боровского района. А потому в городском поселении сохранялось опасение того, что вожделенные объекты так и не будут переданы Балабанову.

Тем не менее, депутаты Райсобрания поступили по справедливости и проголосовали за передачу объектов городу. В результате город стал владельцем трех земельных участков общей площадью около 8 тыс. кв. м, четырех торгово-складских объектов и недостроенного Дома офицеров.

СВОЙ ПЛАН

В настоящее время администрация города занимается юридическим оформлением права собственности на это имущество и строит планы по его использованию.

Что касается торговых площадей, то с работающими на них арендаторами власти города уже провели совещание, объяснив, что в связи со сменой собственника им предстоит перезаключить договоры. Однако не все квадратные метры заняты представителями бизнеса, хотя желающие открыть на них свои магазины имеются.

Как прокомментировали в администрации города, представитель одного из сетевых винно-водочных магазинов изъявил желание начать работу на ул. Дзержинского, но получил отказ. Власти муниципалитета приняли такое решение, основываясь на нерадостной статистике правонарушений в этом микрорайоне и тем более на росте подростковых правонарушений. Чтобы решить эту проблему, на свободных площадях полученных объектов планируется организовать филиал ЦФиС, где будут организованы спортивные секции по нескольким видам спорта для детей и взрослых.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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