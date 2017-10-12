Сдать все

Выпускников не ограничат в количестве экзаменов на итоговой аттестации.

На пороге школ только середина октября, а их воспитанники уже думают об окончании учебного года, когда девяти- и одиннадцатиклассникам придется сдавать экзамены. Это важный этап в жизни не только самих выпускников и их родителей, но и образовательных учреждений. А потому, кое-где решили перестраховаться, чтобы не испортить репутацию.

ПО ДВА В РУКИ

В конце сентября в общеобразовательных учреждениях Боровского района прошли родительские собрания в выпускных классах, на которых обсудили не только суммы предполагаемых трат на последние звонки и последующие торжества, но более важную тему - итоговую аттестацию школьников. После этих собраний родители выпускников остались в некоторой растерянности

Как рассказывали позже участники этих встреч, в отдельных случаях классные руководители предупредили: на экзаменах можно сдавать ограниченное количество предметов! То есть, два обязательных - математику и русский, и два дополнительных. На вопросы, откуда взялось такое ограничение в свободном выборе, учителя, якобы, сослались на некое указание Министерства образования РФ, которое разрешает испытать судьбу исключительно по двум доппредметам.

ПРАВО НА БУДУЩЕЕ

Стоит отметить, что и школьники не все с радостью восприняли такую информацию. Ведь далеко не каждый в начале девятого и даже одиннадцатого класса может похвастать окончательным выбором своей будущей профессии. Более того, может случиться так, что набранных баллов по сданному предмету не хватить для попадания, как минимум, на бюджетные места в вузах, поскольку другие абитуриента показали лучшие результаты на итоговой аттестации.

В этом случае у ученика должен остаться запасной вариант: то есть полученные на ЕГЭ баллы по другим предметам, которые позволяют претендовать на место на другом факультете или в вузе. Как минимум, статья 43 Конституции РФ гарантирует каждому гражданину бесплатное и доступное образование, а ее пункт 3 гласит: «Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии».

Но каким образом каждый может воспользоваться этим правом на конкурсную основу, если изначально его уже ограничили?

ВСЕ ШАНСЫ

Поскольку ситуация касается будущего сотен боровских выпускников, «Неделя» попросила начальника районного отдела образования Людмилу СИЛАЕВУ прокомментировать это ограничение.

В ответ Людмила Сергеевна опровергла это странное ограничение.

- У нас есть внутренний документ, который указывает, что обязательными для сдачи являются два предмета - русский язык и математика. В отношении ограничения выбора дополнительных дисциплин для итоговых экзаменов в нем ничего не говорится. Поэтому, если ученик желает сдать более двух допредметов, ограничивать его в таком праве никто не может. Более того, в Калужской области уже есть учащиеся, которые выбрали для итоговой аттестации семь предметов, помимо основных.

ПРАВО НА РИСК

Откуда взялась тогда такая странная установка? Почему образовательные учреждения, изначально направленные на стимулирование интереса к учебному процессу у своих воспитанников умышленно, обрезают им «крылья»?

Вероятно, свое начало эта история берет в горьком опыте одной из школ Боровского района, для которой подобное стремление выпускницы испытать себя по всем направления потерпела фиаско.

Пару лет назад ученицы заявила о готовности сдать все возможные доппредметы, чтобы иметь как больше шансов для поступления. Однако в итоге, вместо широких возможностей, девушка провалила все экзамены, оказав тем самым репутации школы медвежью услугу.

Поэтому, прежде чем принимать решение бросать вызов своим знаниям, полученным за девять или одиннадцать лет в школе, ученикам необходимо хорошенько взвесить все «за» и «против». В противном случае, желание охватить все и сразу может отвлечь внимание от тех дисциплин, экзамен по которым наиболее важен для будущего поступления.

Тем не менее, если кто-то хочет поменять предметы для итоговой аттестации и дополнить новые испытания, сделать это можно до конца 2017 года.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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