«Комфортная» комиссия доберётся до «москвичей»

В Балабанове начала работу комиссия из числа сотрудников администрации и депкорпуса, которая объясняет жителям города перспективы участия в федеральной программе благоустройства. Эта работа ведется точечно: организаторы идеи выходят во дворы и на месте разговаривают с гражданами, объясняя, что конкретно в их случае можно сделать, чтобы внутридворовые пространства стали более привлекательными.

В минувшее воскресенье такая встреча прошла на ул. Лесной для ТСЖ «Надежда». По итогам жители приняли решение подать заявления на участие в программе «Создание комфортной городской среды». Днем позже - 9 октября аналогичное мероприятие прошло на ул. Коммунальной.

В отличие от первого адреса, жители отрезанного от основной части города микрорайона в это раз вышли не только послушать, как будет хорошо, но и рассказать, как уже плохо.

В первую очередь горожане упрекнули визитеров в недостаточном внимании к их микрорайону. Рядом с детской площадкой за лето выросли целые заросли бурьяна, хоккейная коробка недостаточно освещена и пропускает воду, когда заливают лед, электричество все так же «радует» внезапным отключением на несколько часов, в результате чего из строя выходит бытовая техника.

Эти замечания позже были переданы главе администрации Вячеславу ПАРФЕНОВУ. Со своей стороны, градоначальник пообещал решить все проблемы со спортобъектом, и директор ЦФиС Павел БУРЦЕВ уже приступил к работе по заданию. Что касается бурьяна, то собственнику участка уже приказано привести в порядок территорию. С электричеством еще предстоит разобраться.

А вот жалобы по организации дорожного движения внутри микрорайона, по состоянию дворовых пространств и прочим темам благоустройства организаторы встречи предложили решить в рамках участия в программе «Создание комфортной городской среды». Как известно, после встречи от жителей дома №9 уже поступила такая заявка.

На следующей неделе, 16 октября, комиссия отправится в один из удаленных микрорайонов города - на ул. Московскую, где предстоит встретиться с жителями сразу нескольких домов и обсудить с ними возможность весьма объемных переделок. Здесь планируется осуществить весьма масштабный проект с расширением внутридворового проезда, обустройством парковочных зон и озеленением. Естественно, чтобы планы стали реальностью, требуется согласие самих жителей, и это наиболее сложный момент в случае с улицей Московской. Как ранее сообщали представители управляющих компаний, «москвичи» наотрез отказываются менять дворовое пространство. Однако организаторы встречи не теряют надежды найти общий язык со своими жителями.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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