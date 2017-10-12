Газовщики переключились с людей на управляющие компании

После прокатившейся по всей стране серии печальных инцидентов тема безопасности газового оборудования стала особенно актуальной, в результате этого появилась идея его ежегодных проверок.

Однако если с общедомовым имуществом проблем не возникает, то с обследованием внутриквартирного оборудования все гораздо сложнее. Люди явно не горят желанием заключать договоры с газовщиками, поэтому теперь им приходится выходить с тем же предложением на управляющие компании.

ГАЗОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ВАЖНЕЕ ДЕНЕГ?

Как честно признаются в ОАО «Малоярославецмежрайгаз», люди, мягко говоря, не торопятся платить за свою безопасность и подписывать договор на ежегодное обследование газовых плит и колонок упорно не желают. Это касается как Боровского района, так и Малоярославецкого.

С одной стороны, такое равнодушие в случае форс-мажора может людям обойтись весьма дорого. С газом, как известно, шутки плохи, и расплачиваться за это порой приходится не только деньгами, но и собственной жизнью, поэтому дополнительный контроль здесь явно не помешает.

С другой стороны, народ сегодня и так тратит на коммуналку немалые суммы, и взваливать на себя новую статью расходов для многих весьма обременительно. Плата за предлагаемые газовщиками услуги исчисляется не в десятках рублей - за ежегодную проверку колонки придется потратить 968 рублей, а за плиту - 456 рублей, впрочем, ее осмотр предполагается не чаще раза в три года. Причем в случае выявления какого-либо дефекта или поломки менять оборудование жителям следует за свой счет.

Выходить из положения решили самым простым и очевидным способом - заключать договоры не с конкретными собственниками, а с их коммунальщиками. По этому поводу на днях в Балабанове прошла встреча между сотрудниками ОАО «Малоярославецмежрайгаз», городскими чиновниками и местными управляющими компаниями.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ НЕ ХОТЯТ ПОДСТАВЛЯТЬСЯ

Представитель ОАО «Малоярославецмежрайгаз» Ольга ЗУДИНА с места в карьер изложила свой основной тезис, который должен убедить коммунальщиков не противиться сотрудничеству.

- Внутридомовое и внутриквартирное имущество не имеет смысла разделять, поскольку мы все прекрасно понимаем, что все расходы на содержание любого жилого многоквартирного дома идут из кармана жильцов. Поэтому мы не видим острой необходимости заключать отдельный договор с каждым из граждан, - отметила Ольга Витальевна.

Тем не менее, руководители балабановских УК восприняли эту просьбу с настороженностью.

- Жители будут предъявлять претензии не вам, а нам. Поэтому, заключив с вами договор, я себя подставляю под эту ответственность, - заявила директор УК «СЭЗ» Рита ЧЕРНЫШЕНКО.

Вызывает у коммунальщиков сомнение и содержание предлагаемых соглашений, а также то, что кто-то уже успел самостоятельно заключить договор с «Межрайгазом». Впрочем, представители этой компании заверили, что все будет учтено, и повторно платить никому не придется.

Что касается тех, кто откажется платить за обследование газового оборудования, то им грозит административная ответственность, правда, заниматься этим должна жилищная инспекция, а насколько эффективно она работает, всем хорошо известно.

Еще одна ощутимая статья расходов, что, несомненно, отразится на кармане людей, - это диагностика газопровода, которую также необходимо пройти многоквартирным домам. Проводят ее специализированные организации и за немалые деньги - более 40 тысяч рублей за один дом, поэтому уже на ближайших собраниях руководители управляющих компаний пообещали поставить вопрос перед жильцами о необходимости ее проведения.

Константин ЕРЕМЕНКО

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