Неразбериха с движением транспорта выводит людей из себя!

Жалобы на общественный транспорт в Боровском районе стали если не нормой, то весьма распространенным явлением. Эта тема была особенно актуальна в момент вспышки ОРВИ, в связи с которой число водителей, способных выходить на рейс, резко сократилось. Но даже сейчас, когда уровень заболеваемости вернулся к норме, ситуация остается сложной, поскольку ее усугубляют старые нерешенные проблемы - это и неконтролируемые конкуренты основного боровского перевозчика, и организация дорожного движения на отдельных участках.

ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ «ЗАКАЗНИКИ»?

С наступлением холодов жители Боровского района все чаще начали сталкиваться с перебоями в движении общественного транспорта, что вполне понятно - водители тоже люди и вполне могут заболеть. Однако вряд ли это волнует тех, кому каждый день нужно вовремя попасть на работу или отвезти ребенка в школу. Впрочем, и в теплое время года у жителей хватало вопросов к перевозчикам.

- Я постоянно пользуюсь общественным транспортом, но до сих пор не пойму, как он у нас ездит. То стоишь на остановке и ждешь, когда же приедет хоть кто-то, то машины идут вслед друг за другом! Они ездят, как хотят, а нас, пассажиров, ни во что не ставят! - негодует жительница Балабанова пенсионерка Ольга Семеновна.

Однако, как нас заверил директор ООО «Боровск-Авто» Юрий СОЛОВЬЕВ, сейчас все водители уже вполне здоровы, за исключением одного человека, который лежит в больнице с воспалением легких.

Однако, по его словам, даже в момент пика нехватки людей на количестве рейсов это практически никак не отразилось, поскольку были мобилизованы все силы и вызваны из отпусков те, кто в состоянии крутить баранку. А если и случались перебои, то это, скорее, относится не к его предприятию, а к так называемому заказному автотранспорту, который курсирует по совершенно непонятной системе.

- Был отрезок, когда автобусы ходили битком. С чем это связано, я не знаю. Хотя весь наш транспорт был на линии и курсировал по расписанию. Но на некоторых маршрутах эти заказные маршрутки вдруг куда-то пропали - то ли испугались проверки, то ли еще чего-то. Тут же посыпались жалобы, но мы открыли «Глонасс» и увидели, что все наши автобусы в это время были на линии, - отмечает Юрий Соловьев.

«ПОМОЖЕТ ТОЛЬКО РАССТРЕЛ»

Причем «непонятки» и судебные разбирательства между «Боровск-Авто» и заказниками идут уже давно, но противоположная сторона никак не хочет идти на контакт, и именно это, по мнению Соловьева, мешает выстроить четкую и продуманную систему работы общественного транспорта в районе.

- У нас сейчас такая же ситуация происходит в Балабаново-1, - вздыхает Юрий Иванович. - То заказные маршрутки там есть, и наши автобусы идут пустые, то нет, и эти же автобусы уже полностью забиты. Маршрутчики работают тогда, когда считают нужным, и никаких юридических обязательств у них нет.

На наш вопрос, как же бороться с такими недобросовестными конкурентами, Соловьев ответил коротко, но емко:

- Никак. Поможет только расстрел, - пошутил Юрий Иванович, но в его голосе чувствовалась не радость, а глубокая грусть. - Года три назад я как раз купил вместительные автобусы, но появились маршрутки, и стали кататься перед носом. В ситуации, когда нет пассажиров и выручки, содержать эти машины нет смысла, и я часть автобусов продал. Я готов новь их приобрести, но боюсь, что произойдет то же, что и тогда.

Поэтому, хоть людям и выгодно, чтобы общественного транспорта было больше, но из-за войны за пассажиров предприятие Соловьева не решается закупить просторные и дорогие автобусы. Однако когда заказники вдруг пропадают, его «пазиков» часто становится едва ли достаточно.

ШТРАФ В 250 РУБЛЕЙ НИКОГО НЕ ПУГАЕТ

Что касается жалоб, то к ним Юрий Иванович относится философски - всем пассажирам, мол, все равно не угодишь, и недовольные будут всегда.

- Все почему-то считают, что если есть проблемы с перевозками, то это все ко мне. Но, помимо меня, здесь работает куча перевозчиков - и заказные, и вообще непонятно какие! Они творят что хотят, но крайним почему-то остаюсь я! - недоумевает Юрий Соловьев.

В этой ситуации хочется спросить, куда же смотрит ГИБДД и администрации муниципальных образований. Например, в Балабанове вся эта куча перевозчиков спокойно набивается на привокзальной площади, нередко создавая заторы, когда автобусы становятся на проезжей части параллельно друг другу, полностью перекрывая движение на дороге.

Правда, исполняющий обязанности начальника ГИБДД Боровского района Сергей АРИШИН заверил нас, что рейды здесь проводятся регулярно, и нарушителям выписывают штрафы. Но, как он честно признался, нерадивых водителей это не особо беспокоит.

- Административный штраф составляет 500 рублей. Но при оплате в течение 20 дней его сумма сокращается в два раза. А наказание в виде 250 рублей, судя по всему, никого не пугает, - пояснил Сергей Васильевич.

Я НЕ Я, МАШИНА НЕ МОЯ!

То же самое относится и к водителям маршруток, останавливающихся прямо возле железнодорожных касс и активно зазывающих людей в Москву. Причем их совершенно не смущает запрещающий проезд знак, и то, что они мешают проходу людей в и без того тесном переулке.

- Зачастую, когда мы туда выдвигаемся, эти товарищи стоят рядом с маршруткой, и когда мы к ним подходим, то говорят, что это не их машина и ждут, пока сотрудники ГИБДД не уйдут, - рассказал Сергей Васильевич.

Вот такие вежливые и внимательные к букве закона представители автоинспекции работают в нашем районе. Не дай Бог им нарушить права предпринимателей! Но что делать остальным гражданам, которым наглость частных перевозчиков создает неудобства? Что, в конце концов, мешает отправить такую маршрутку на штрафстоянку, а затем выйти на ее владельца и спросить, почему он оставил свой автомобиль брошенным на вокзале, притом в неположенном месте? Может быть, именно это всеобщее чувство безнаказанности и побуждает перевозчиков вести себя столь неорганизованно?

Кстати, вопиющая ситуация с устройством дорожного движения в Балабанове не ограничивается лишь привокзальной площадью. Вероятно, многие жители Балабанова видели на улице Лесной гастарбайтеров, ожидающих служебный автотранспорт там, где остановки нет и в помине. Впрочем, Сергей Аришин вновь нас заверил, что борьба с этим явлением идет постоянно и даже с привлечением дополнительных сил из Калуги.

Старания сотрудников ГИБДД, конечно, похвальны, но польза от них оценивается прежде всего по конечному результату. А что же видят местные жители? Все те же автобусы в два ряда на балабановском вокзале, и толпы людей на импровизированных остановках.

Константин ЕРЕМЕНКО

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