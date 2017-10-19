Спорт на зависть

В Кривском готовятся к глобальным работам по благоустройству!

Несмотря на то что федеральная программа «Создание комфортной городской среды» в этом году прошла мимо СП «Кривское», в местной администрации строят серьезные планы по благоустройству.

Причем это не какие-то иллюзорные надежды, а вполне конкретные намерения, которые планируется осуществить благодаря участию сразу в нескольких целевых программах.

КУРС НА ГТО

Нужно сказать, что руководство Кривского отличается на фоне многих муниципальных образований региона своей инициативностью. Результатом этого чуть более месяца назад стало открытие в деревне парковой зоны, созданной перед зданием администрации на месте пустыря. Выполнить эти работы удалось за счет участия в конкурсе «Устойчивое развитие сельских территорий», организованном Министерством сельского хозяйства. А в прошлом году Кривскому удалось от этого же ведомства получить грант на создание в одном из местных дворов спортивной детской площадки.

Успешный опыт участия в этом конкурсе позволяет надеяться получить в следующем году новую финансовую поддержку и привести в порядок заброшенный школьный стадион. Причем если на парк из областного центра был выделен 1 миллион рублей, то стадион обойдется примерно в 3,5 миллиона рублей. Помимо футбольного поля, на эти деньги планируется сделать еще и баскетбольную площадку. Причем оба объекта будут соответствовать всем необходимым требованиям для сдачи нормативов ГТО. Поэтому, возможно, уже совсем скоро у местной детворы появится отличное место для занятий спортом.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КУШ

Однако на этом развитие спортивной инфраструктуры в поселении не закончится. Так, в 2018 году администрация Кривского примет участие в федеральной программе благоустройства. Благодаря ей основной упор будет сделан на расположенные во дворах детские спортивные площадки. После осуществления этих замыслов Кривское вполне сможет претендовать на звание одного из самых спортивных сельских поселений Калужской области.

Такая ориентированность местной администрации на приобщение молодежи к здоровому образу жизни весьма похвальна - в то время когда одни только на словах декларируют свою приверженность к столь полезному направлению, другие это доказывают делом. Так что кривчанам будет не стыдно перед соседним Обнинском, считающимся спортивной столицей области.

Всего же по программе «Создание комфортной городской среды» сельское поселение ожидает получить 1 млн 700 тысяч рублей.

ДОРОГИ БУДУТ!

Что касается текущего года, то процесс благоустройства здесь тоже еще не закончен - в этом месяце коммунальщики должны в Кривском успеть завершить асфальтирование тротуаров на улице Центральной. Эти работы предусмотрены по программе инициативного бюджетирования, и на них будет выделено 900 тысяч рублей. По словам главы администрации Кривского Алексея МАКСИМЕНКО, местные жители давно устали ходить по пришедшим в негодность дорожкам, поэтому оттягивать с этим уже было уже нельзя.

- Тротуары у нас давно никто не делал, и в некоторых местах они сейчас фактически отсутствуют, а вместо них - лишь земля и грязь. Когда идут дожди, ходить там очень неудобно. Поэтому мы планировали при первой возможности исправить эту ситуацию, тем более что нам и в прошлом году, и в этом поступали от людей обращения с просьбой решить проблему с тротуарами, - отметил Алексей Витальевич.

Отрадно, что деятельность чиновников, активно использующих механизмы по привлечению дополнительных средств на развитие общественных территорий, дает свои ощутимые плоды. Не удивительно, что опыт Кривского уже начали изучать и в других регионах ЦФО, поскольку он наглядно доказывает, что для благоустройства города нужен в первую очередь не огромный бюджет, а инициативные руководители.

Константин ЕРЕМЕНКО

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