Даешь молодежь!

Боровские чиновники и депутаты раздумывают над предложением президента!

Недавно многие СМИ облетела информация о том, что Президент РФ Владимир ПУТИН подписал указ о смягчении требований к стажу кандидатов, претендующих на самые высокие государственные должности. Стать федеральным чиновником - заветная мечта многих россиян, поэтому такое нововведение уже успело вызвать широкий резонанс.

Масла в огонь общественного возбуждения подлили еще и стартовавшим конкурсом «Лидеры России», который направлен на поиск перспективных управленцев в регионах страны. Боровский район в последнее время весьма «омолодился», поэтому и здесь не смогли пройти мимо этой заманчивой новости.

НОВАЯ СТУПЕНЬ КАРЬЕРНОГО РОСТА

Теперь, чтобы сесть в кресло крупного чиновника, достаточно четырех лет работы на госслужбе. Раньше этот необходимый срок составлял шесть лет. Также с четырех до двух лет сократился требуемый стаж для тех, кто желает стать начальником или его заместителем в департаменте кремлевской администрации. Есть ряд и других послаблений, касающихся привлечения новых государственных кадров, - например, с красным дипломом можно надеяться получить главную должность на федеральном уровне, имея всего один год стажа в органах власти.

Ожидается, что эти меры помогут притоку в высшие эшелоны власти «свежей крови» и омолодят наше правительство. В первую очередь большие надежды возлагаются на тех, кто победит в конкурсе «Лидеры России» - в конечном итоге отберут 300 лучших управленцев. Каждый из них получит ряд привилегий - в том числе образовательный грант на один миллион рублей, а также возможность пройти курсы по подготовке высшего кадрового резерва.

Участники конкурса не должны быть старше 50 лет, причем если тем, кому уже стукнуло 35, нужно иметь 5 лет стажа на госслужбе, то для более молодых достаточно всего двух лет. Причем подать заявку можно прямо из дома, пройдя онлайн-тестирование.

Среди руководителей Боровского района хватает молодых и амбициозных людей, поэтому вполне вероятно, что «Лидеры России» - их шанс выйти на принципиально новую карьерную ступень. Тем более что среди наставников, которым надлежит оценивать конкурсантов, есть и губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ. Поэтому неудивительно, что многие наши молодые чиновники уже подумывают о том, что попробовать свои силы в столь заманчивом деле.

БЛАТ НЕ ПОМОЖЕТ

Среди тех, кто успел оценить инициативу Президента, уже есть немало молодых местных активистов. Одним из самых многообещающих и заметных из них можно назвать Павла ГРАНКОВА. В свои 26 лет он уже директор Департамента развития кластерных инициатив и проектов Агентства инновационного развития Калужской области, а также депутат Районного Собрания.

Казалось бы, подобные акции заточены на поиск именно таких перспективных людей, как Павел Юрьевич, однако он решения по поводу своего участия почему-то пока не принял. Тем не менее, сам проект, по его признанию, кажется ему интересным.

- Это может быть очень хорошим шагом в карьерном росте молодежи, талантливой в политической сфере. Безусловно, это классный подход, ведь независимо от того, в каком регионе проживает человек, у него все равно есть возможность проявить себя. Причем там есть как заочные этапы конкурса, так и очные, где блат уже вряд ли поможет. Поэтому я уверен, что это поспособствует тому, что через несколько лет у нас появится много новых молодых кадров, - отметил Павел Гранков.

ТЕМ ЖЕ КУРСОМ

Вполне себе молодым и перспективным следует считать и главу администрации Балабаново Вячеслава ПАРФЕНОВА. К своим 35 годам он успел накопить солидный 18-летний стаж работы на госслужбе, что ярко выделяет его на фоне остальных менее опытных потенциальных конкурентов. Но никакой конкретики о своих планах он нам тоже не поведал.

- Пока не знаю. Нужно почитать условия, - задумчиво пояснил Вячеслав Викторович.

При этом сама идея данного конкурса ему очень нравится, и, по его мнению, это окажет положительное влияние на повышение здоровой конкуренции среди чиновников различного уровня, поскольку все больше людей будут хотеть получить управленческий опыт. Но что касается администрации Балабаново, то здесь юные лица - не редкость.

- У нас работает много молодежи. Мы ей помогаем, отправляем на учебу и воспитываем сами, - рассказал Парфенов.

КУЗНИЦА КАДРОВ

Но лидером по числу задействованных молодых людей в Боровском районе является СП «Кривское». Во всяком случае, в этом уверен глава местной администрации Алексей МАКСИМЕНКО, отметивший недавно 35-летие.

- Хвалить себя не принято, но мы стали своего рода кузницей кадров. У меня за неполные два года два зама главы по ЖКХ ушли на повышение. У нас сплав молодости и опыта. Есть, например, опытный бухгалтер - в этой отрасли лучше, чтобы был человек со стажем. А во всех остальных направлениях, где необходимо рвение, у нас задействована молодежь и справляется на твердую четверку. Про пятерку говорить не буду, чтобы нам было куда стремиться, - заявил Алексей Витальевич.

Сам же конкурс перспективных руководителей Алексею Максименко видится весьма занятным, и вариант своего участия в нем он не исключает. Тем более что, по его словам, это чем-то похоже на то, что делалось закрывшимся несколько лет назад движением «Наши».

- В свое время я застал эту систему на Селигере, и если ее возродят, то это очень хорошо. Можно даже вернуть и сам Селигер, поскольку он дал очень много ребят, которые в начале ничего не умели, но затем их обучили и они стали грамотными специалистами, а некоторые из них даже доросли до губернаторов, - отметил Алексей Витальевич.

Глава Кривского хорошо знает, о чем говорит - когда-то ему доводилось проводить тренинги на упомянутом форуме, а в 2014 году он возглавлял на Селигере образовательную программу. Кстати, как признался Максименко, вполне возможно, что он примкнет к «Лидерам России» не как конкурсант, а в качестве тренера и эксперта. Такое предложение ему уже поступило, и если все срастется, то он, конечно, станет частью этого проекта.

НУЖНЫЙ МИЛЛИОН

А вот тот, кто точно решил влиться в ряды «лидеров России», так это 32-летний глава администрации Совхоза Боровский Антон МАСНЯК.

- Это классная акция. Причем я узнал о ней случайно, читая новостную ленту. Я ознакомился с условиями и понял, что если есть такая возможность, то нужно обязательно попробовать. Необходимый стаж у меня есть, да и миллион рублей на обучение на дороге не валяется, - признался Антон Александрович.

Так что, быть может, кто-то из нынешних молодых боровских чиновников когда-нибудь дорастет до того уровня, когда их нынешние товарищи по работе, глядя по телевизору очередное заседание правительства страны, скажет: «Наш-то далеко пошел! Зря я тогда тоже не отправил свою заявку!»

Константин ЕРЕМЕНКО

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