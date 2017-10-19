Чужие руки

Скоро месяц, как мы с замглавы администрации Балабанова Алексеем СТЕПАНОВЫМ и архитектором Всеволодом НЕРУШЕВЫМ ходим по балабановским дворам и рассказываем горожанам о федеральной программе «Создание комфортной городской среды».

Вроде бы цель мероприятия понятна заранее - узнать о возможности благоустроить конкретный двор за федеральный счет. Тем не менее, каждая такая встреча превращается в ярмарку гнева, на которой жители, прежде чем выслушают информацию, несколько раз ткнут пришедших носом в бардак, творящийся на их отдельно взятой территории.

Не скажу, что такое поведение было неожидаемо и выводит из равновесия. Нет. Напротив, оно убеждает меня в том, что молодое поколение равнодушно к происходящему вокруг, а возрастные горожане по-прежнему ждут государственного участия в их личной жизни.

Им трудно понять, почему в их дворах не горят лампочки, сломаны качели на детской площадке, а территория рядом с домом захламлена. При этом всегда найдётся пример для контраста, дескать, знаем мы одно место, где администрация с показухой облагородила двор, а про наш и не подумала.

При этом никто не желает отвечать на вопрос: а что вы сделали для того, чтобы у вас под носом не было разрухи? Может, вышли и схватили за шкирку того идиота, который разбил лампочку у подъезда, и заявили на него в полицию? Может, пожаловались соседке Маше, на то, что ее переросший сынишка выломал ногами сиденье на качелях, предназначенных для малышей?

Да что там, может каждый второй взял в руки грабли и вышел благоустроить свой родной двор, как в те добрые советские времена, о которых с такой ностальгией принято вспоминать?

Ответы на эти вопросы знает каждый: на субботники выходят преимущественно те, кого вечно возмущенные граждане привыкли ругать, - сотрудники администрации и подростки. Первые делают это не столько из альтруизма, сколько из-за добровольно-приказного уведомления руководства.

Вторые - потому, что искренне верят, что их участие может изменить этот мир к лучшему. Но мир в лице горожан не слишком стремится не то что поддерживать это течение, а даже сохранить то, что уже сделано.

Вот и сейчас, в очередной раз, в администрации Балабанова прозвучал призыв сомкнуть ряды сотрудников минимальных предприятий и отделов администрации вокруг свинарника на ул. Дзержинского.

Можно не сомневаться, этот клич поддержат и юные волонтеры города. А вот местных жителей в этой акции предложили завлекать концертом и играми для детей.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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