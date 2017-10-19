19.10.2017

В Балабанове готовятся украшать городские елки



В Балабанове администрация города активно работает над созданием новогоднего настроения в муниципалитете. Первое задание градоначальника Вячеслава ПАРФЕНОВА - проверить состояние гирлянд и елочных украшений, купленных в прошлом году, исполнено. Более того, как сообщила замглавы администрации по социальным вопросам Нина ФИЛАТОВА, уже заказаны дополнительные украшения взамен пришедшим в негодность.

Заметим, что испортить новые елочные украшения в прошлые новогодние праздники помогли сами горожане, которые отметились вандализмом на ул. Дзержинского. Несмотря на это, в администрации решили не лишать из-за отдельных хулиганов целый микрорайон праздничного настроения. Поэтому среди четырех городских елок, которые муниципалитет установит и украсит за свой счет, одна зеленая красавица вновь окажется в этой удаленной части Балабанова.

Сейчас администрация объявила конкурс на поиск подрядчика, который украсит все зеленые атрибуты праздника, которые по распоряжению главы администрации должны быть установлены в городе к 1 декабря.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2017

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Неделя Балабаново
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 23:14 21.06.2012
22
октября
2017


Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление