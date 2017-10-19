В Балабанове готовятся украшать городские елки

В Балабанове администрация города активно работает над созданием новогоднего настроения в муниципалитете. Первое задание градоначальника Вячеслава ПАРФЕНОВА - проверить состояние гирлянд и елочных украшений, купленных в прошлом году, исполнено. Более того, как сообщила замглавы администрации по социальным вопросам Нина ФИЛАТОВА, уже заказаны дополнительные украшения взамен пришедшим в негодность.

Заметим, что испортить новые елочные украшения в прошлые новогодние праздники помогли сами горожане, которые отметились вандализмом на ул. Дзержинского. Несмотря на это, в администрации решили не лишать из-за отдельных хулиганов целый микрорайон праздничного настроения. Поэтому среди четырех городских елок, которые муниципалитет установит и украсит за свой счет, одна зеленая красавица вновь окажется в этой удаленной части Балабанова.

Сейчас администрация объявила конкурс на поиск подрядчика, который украсит все зеленые атрибуты праздника, которые по распоряжению главы администрации должны быть установлены в городе к 1 декабря.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ