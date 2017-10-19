Просто так!

Жительница Боровского района готова подарить земельный участок кому угодно.

Многие люди хотели бы иметь свой земельный участок, где можно хорошо отдохнуть на природе или наоборот - как следует поработать и вырастить свой собственный урожай.

Но у пенсионерки Веры Васильевны (фамилию женщина попросила не называть) иная проблема - она никак не может освободиться от почти трех соток земли и готова подарить их любому заинтересованному гражданину.

ТЕРПЕНИЮ ПРИШЕЛ КОНЕЦ

Еще в 80-х годах Вере Васильевне выделили на работе два клочка земли в садовом обществе «Клен», расположенном на территории сельского поселения Совьяки - один на шесть соток, другой на 2,82. Причем находятся они не рядом, а на значительном расстоянии друг от друга.

Поэтому тот участок, что поменьше, всегда был, как отрезанный ломоть, и напоминал чемодан без ручки - использовать его очень неудобно, а бросить жалко. Так и прожила Вера Васильевна несколько десятков лет с этой собственностью, не зная, что с нею делать, пока терпению ее все-таки не пришел конец. Теперь она готова совершенно бесплатно отдать ее кому угодно, однако желающих пока не находится.

А между тем, мало того, что ей приходится оплачивать земельный налог, так еще и председатель садового общества, по ее словам, требует внести членские взносы - а их уже набежало где-то на 10 тысяч рублей.

В общем, пенсионерка решительно настроена избавиться от данного финансового бремени и с радостью передаст три сотки любому, кто проявит к ним интерес. А вот продать их она уже и не мечтает.

- Мне что - десять лет искать покупателя и все это время платить налог? Зачем мне это надо! Я твердо решила до конца этого года избавиться от участка. Тем более, у меня больше нет сил его содержать, - заявила пенсионерка.

ЗАРАЗНЫЙ АЛЬТРУИЗМ

По прикидкам владелицы, примерная цена за эту землю могла бы составить около 150 тысяч рублей. Но вот спроса на нее практически нет. Хотя при желании эти три сотки можно было бы значительно расширить, поскольку соседние участки уже давно заброшены, и их владельцы тоже с радостью бы от них избавились. Правда, среди них альтруистов значительно меньше, однако кое-кто, как утверждает пенсионерка, все же готов последовать ее примеру и также отдать свою землю даром - лишь бы от нее избавиться.

- Один мой сосед сказал, что ему тоже не нужен его небольшой участок. Если их объединить, то получится уже почти шесть соток! - рассказала Вера Васильевна.

Вот такое странное садовое общество есть в Совьяках, где дачники дружно мечтают вручить бесплатно кому-либо свою территорию. Но самое странное в том, что приобрести ее нет желающих.

Как признался нам глава администрации СП Совьяки Николай ГАЛЕНКОВ, с подобным случаем он сталкивается впервые. Однако если у пенсионерки есть желание расстаться со своим участком, то можно отдать его государству.

- Это вполне стандартная процедура - нужно написать заявление в районный земельный отдел, и там этот вопрос будет рассмотрен, - говорит Николай Константинович. - Совсем бесхозной земли у нас практически нет. Просто некоторые участки какое-то время никак не используются и стоят заброшенные, но рано или поздно ситуация меняется. Например, когда кто-то вступает в наследство.

Правда, Вера Васильевна надеется, что все-таки найдутся добрые люди, которые согласятся бесплатно взять у нее три сотки. Если же таковых не будет, то в ноябре она последует совету Николая Галенкова и просто откажется от своей собственности в пользу государства.

Константин ЕРЕМЕНКО

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