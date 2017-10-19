Губернатор заинтересовался доходами глав администраций и депутатов

Заработок представителей власти всегда вызывал большое внимание у общественности. Ведь разве может простому жителю быть неинтересно, сколько получает руководитель его поселения или местный депутат? Однако теперь им придется отчитываться о доходах не только перед народом, но и перед губернатором Калужской области Анатолием АРТАМОНОВЫМ.

Об этом боровским чиновникам на днях напомнила заведующая правовым отделом района Вера АБРАМОВА. Соответствующий региональный закон был принят еще в сентябре, и по нему, помимо деклараций о доходах и расходах, следует также указывать имущество, приобретенное по безвозмездным сделкам. Таким образом, отчеты за этот год должны быть направлены до 30 апреля.

Как нам пояснила курирующая это направление в администрации Боровского района Анастасия ЖИГАРЕВА, такое нововведение не стало ни для кого неожиданностью, и разговоры об этом велись с марта. Что касается причины появления нового закона, то, по словам Анастасии Алексеевны, связано это с необходимостью усилить отчетность чиновников и депутатов.

- Видимо, там хотят более детально контролировать глав местных администраций, муниципальных образований и депутатов, - пояснила Жигарева.

Повлияет ли эта мера на доходы представителей власти, мы сможем узнать, сравнив их с прошлогодними декларациями. Впрочем, боровские чиновники восприняли эту информацию на совещании достаточно спокойно - видимо, скрывать им особо нечего.

Константин ЕРЕМЕНКО

Другие статьи из рубрики «Контроль»