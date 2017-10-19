Войны с нелегалами

В районе вновь пообещали разобраться с проблемой пассажирских перевозок!

На рабочей планерке в администрации Боровского района транспортные проблемы, озвученные «Неделей» в прошлом номере, не остались незамеченными. А потому в очередной раз наведение порядка на маршрутах и на привокзальной площади Балабанова должно грянуть сразу со всех сторон.

Жителям остается только ждать и наблюдать: насколько на этот раз эффективными окажутся попытки справиться с транспортным бардаком.

НЕ СТРАШНО

На минувшей неделе мы в очередной раз подняли проблему пассажирских перевозок на территории Боровского района и в частности в Балабанове. Рассказали о конкурентной борьбе за пассажиров основного боровского перевозчика - ООО «Боровск-Авто» с нелегальными извозчиками. Указали на нерешенность проблемы с микроавтобусом на Москву, который, несмотря на запрещающий знак, осуществляет посадку пассажиров прямо возле железнодорожных касс. Обратили внимание на служебные автобусы, которые двигаются и осуществляют посадку-высадку рабочих в самых неподходящих местах Балабанова.

Благодаря этому тема проблем общественного транспорта стала поводом для обсуждений на совещании у главы администрации Боровского района Ильи ВЕСЕЛОВА. Он, в свою очередь, поинтересовался у начальника ОМВД по Боровскому району Александра КУЛИГИНА о причинах, мешающих кардинально повлиять на неразбериху с автобусами и маршрутками.

Как объяснил Александр Валерьевич, хоть борьба с нерадивыми перевозчиками ведется на постоянной основе, нарушители не слишком боятся небольших административных штрафов. Более жесткие взыскания входят в компетенцию транспортной инспекции, однако, по его словам, пока она ведет работу в этом направлении не в том объеме, как этого бы хотелось. Впрочем, наша публикация может как раз стать основанием, чтобы обратиться туда для более тесного взаимодействия.

ЗДОРОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

Илья Веселов, со своей стороны, предложил более тщательно изучить московский опыт, где проблема с нелегальными перевозчиками была успешно решена.

- Если у них нормальный парк и есть желание заниматься перевозками, то пусть получают маршруты и делают это легально. «Боровск-Авто», думаю, будет даже рад получить легального конкурента, - отметил Илья Борисович.

Правда, присутствовавший на совещании руководитель данного предприятия Юрий СОЛОВЬЕВ воспринял такие перспективы без особых эмоций и дипломатично промолчал.

Зато слово взял прокурор Боровского района Александр ЕГОРОВ, призвавший стражей порядка к систематическому составлению протоколов на маршрутчиков-нарушителей, чтобы сделать их работу экономически невыгодной.

Что касается «московской» маршрутки, которая внаглую стоит возле железнодорожных касс, то этим вопросом в очередной раз серьезно озаботился глава администрации Балабаново Вячеслав ПАРФЕНОВ.

- Однажды нам совместно с полицией удалось убрать с нашей территории эту маршрутку. Она там около месяца не появлялась, а сейчас опять работает. Надо заняться ею, если владелец сам не понимает, что работает с нарушениями, - заявил балабановский градоначальник.

После этого с «личной просьбой» убрать эту машину он обратился к начальнику отдела участковых уполномоченных полиции Александру ТАРАСЕНКО. Тот обещал «послание» передать.

Однако обольщаться насчет всесторонности и оперативности борьбы с нелегальными перевозчиками не приходится. Хотя бы потому, что в истории Боровского района и Балабанова эти «войны» случались не единожды.

Пока в них уверенную победу одерживают те, с кем органы власти и правопорядка пытаются бороться.

Константин ЕРЕМЕНКО

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