Закатав губу

Анна Горячева призвала муниципалитеты жить в 2018-м году по средствам.



Для большинства граждан осень - время подведения итогов. Но у чиновников свой расклад: именно в это время администрации начинают активно работать над бюджетами своих поселений на следующий год.

Осенью каждый муниципалитет определяет планы, которые предстоит осуществлять последующие двенадцать месяцев, и в 2018-м они могут оказаться очень приземленными.

СВЕРИТЬ ВСЕ

Какие именно цифры будут фигурировать в доходных и расходных частях каждого муниципалитета Боровского района, станет ясно лишь к декабрю. В эту предновогоднюю пору в каждом городском и сельском поселении администрации и местные Думы утвердят свои главные финансовые документы. Однако чтобы поставить эту точку, оставшееся время надо потратить так, чтобы потом не было мучительно больно от того, что что-то не включили перечень трат или не нашли финансирования для задуманного.

Об этом на минувшей в понедельник планерке руководителей района главам администраций поселений напомнила заместитель главы администрации Боровского района, начальник отдела финансов Анна ГОРЯЧЕВА.

- У меня просьба к главам администраций поселений: еще раз проверьте, все ли включено в заявки. Правда, не факт, что это будет заложено в бюджете, поскольку ресурсы ограничены, - заявила Анна Владимировна.

В течение года, благодаря дотациям бюджетов высших уровней, финансовая картина района незначительно, но все же может поменяться. И тогда у поселений появляется неожиданная возможность получить кусочек этого пирога.

Тем не менее, основная работа строится по программному принципу, и деньги под эти цели закладываются, исходя из прогнозируемых доходов. А потому вполне возможен вариант, когда и обещанные ранее средства в муниципалитеты не поступят, и планы придется менять, как говорится, на ходу.

СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ

Стоит отметить, что ситуация с финансовыми возможностями у муниципалитетов все же двоякая. С одной стороны, раскатывать губу им особо не приходится, но с другой, - 2018 год станет практически для всех МО годом равных возможностей. Случится это благодаря их участию в федеральной программе благоустройства.

За счет государства поселения смогут решить годами непосильные проблемы благоустройства территорий. Все, что для этого надо, - оперативность на всех этапах участия в проекте и контроль над ходом исполнения работ подрядчиками. Что касается подготовительного периода, то практически все муниципалитеты уже находятся на «низком старте» и готовы отправить к нужному сроку свои заявки в область.

Но все же облагородить населенные пункты только силами этой программы не получится, поскольку она создана для благоустройства дворовых территорий и общественных зон. К примеру, дороги общего значения и городские тротуары за эти средства отремонтировать и построить нельзя.

Поэтому в Балабанове глава администрации Вячеслав ПАРФЕНОВ дал указание начальнику финотдела Наталье ГУСАКОВСКОЙ внимательно проследить, чтобы в бюджете было заложено финансирование строительства тротуаров, уже обещанных горожанам. Как заявил градоначальник, он готов пожертвовать ремонтом автодорог, сделав акцент на пешеходные зоны в 2018 году.

БЕЗ ИЛЛЮЗИЙ

Поскольку работа над формированием бюджетов переходят в завершающую стадию, Анна Горячева попросила глав администраций, прежде чем выносить бюджеты на обсуждение к своим депутатам, согласовать их с финансово-экономическим отделом Боровского района.

- В прошлые годы были такие факты, когда бюджеты выносились, не согласовав их с отделом финансов, - напомнила Анна Владимировна. - Поэтому прежде чем их выносить на комитеты своих поселений, нужно сделать график и вместе с главами администраций и финансистами посмотреть, не завышены ли доходные и расходные части бюджета. Каждый год я призываю заранее: давайте пытаться жить по средствам, чтобы потом не искать выходы из сложившейся ситуации.

На следующей неделе депутаты боровского Районного Собрания приступят к детальному рассмотрению бюджета 2018 года. Вполне вероятно, что каждому из муниципалитетов, претендующему на часть бюджетный средств МО МР «Боровский район», будет в чем то отказано. После этого поселения смогут внести в свои бюджеты соответствующие корректировки.

Иван КРЕЧЕТ

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