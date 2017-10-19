19.10.2017

В районе не справились с планами по ремонту грунтовых дорог



Заведующий отделом строительства, транспорта и ЖКХ Боровского района Игорь ПАНФИЛОВ подвел итоги ремонта дорог. В этом году были стопроцентно выполнены планы по асфальтовому дорожному полотну - в общей сложности положено 2212 погонных метров асфальта.

Однако, что касается щебеночных дорог, которых в районе большинство, то их грейдирование с частичным внесением щебня проведено далеко не в том количестве, как это планировалось.

Так, если в Боровске, Ворсине и Совхозе Боровском выполнена значительная часть ожидаемых работ, то в Балабанове этот показатель составил 49% от планируемого, в Ермолине - 19%, в Кривском - 47%, в Совьяках - 56%, в Асеньевском - 22%.

Как отметил Панфилов, грейдирование еще продолжается, и самое главное, чтобы этим работам не мешали дожди. Тем не менее, глава Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ остался недоволен озвученными результатами.

- Показатели плохие. Хотя для этого есть объективные причины, поскольку у нас были проблемы со щебнем,- отметил Илья Борисович.

В связи с этим он попросил подчиненных составить четкий план по тому, какой объем дорог удастся привести в порядок в этом году.

- Это должна быть реалистичная таблица, потому что все, что мы недоделаем в этот сезон, должно перейти с необходимым добавлением на следующий год. И там надо будет очень четко сработать и завершить то, что было не завершено сейчас, и сделать также новые запланированные работы, - пояснил Илья Веселов.

Константин ЕРЕМЕНКО

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