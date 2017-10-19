Кусок пирога

В Балабанове прикинули возможности благоустройства на 2018 год.

Денег всегда меньше, чем желаний. В этом в очередной раз убедились члены комиссии по программе «Формирование комфортной городской среды», которые в минувшую среду собрались в администрации Балабанова, чтобы не только поставить точку в участии муниципалитета в проекте 2017 года, но и прикинуть планы на грядущий период.

РЕЗУЛЬТАТ ЭКОНОМИИ

В 2017 году на выделенные по программе без малого 8 млн рублей муниципалитет успел сделать довольно много, если учесть, что деньги на благоустройство поступили не в начале года, а правила конкурсного поиска подрядчиков никто не отменял.

В результате Балабаново благоустроил четыре с половиной дворовые территории. Четыре дома полностью получили желаемое преображение, а пятому достались средства в результате экономии, которая явила себя с понижением стоимости основных контрактов. Таким же образом город смог помочь себе осуществить часть работ в сквере Воинов-интернационалистов. Ему неожиданная радость досталась от экономии на первом этапе благоустройства общественной зоны на ул. Гагарина.

В НАРОД И ОБРАТНО

В 2018 году «недоделанный» двор на ул. Дзержинского приведут в порядок окончательно. Так что он первый в списке претендентов на 7,7 млн рублей, которые уже пообещали в области Балабанову. Какие ещё дворы станут участниками проекта в следующем году, комиссия решит только после 20 октября, когда прием заявок от жителей будет официально завершен.

На этой неделе члены муниципальной комиссии завершили дворовые обходы, на которых рассказывали жителям о перспективах участия в проекте. Идея, зародившаяся в белом доме, принесла результат. Если при первом участии муниципалитета в федеральном проекте администрации приходилось буквально уговаривать горожан вступить в него, то уже на сегодняшний день список желающих приближается к двум десяткам.

ПРОГРАММНАЯ АРИФМЕТИКА

Учитывая, что средняя стоимость благоустройства одного двора обходится в миллион рублей, то благоустроить в следующий весенне-летний период получится не более трех-четырех дворовых территорий. Остальные деньги пойдут на завершение обустройства общественной зоны на ул. Гагарина. Там в итоге появится обособленная территория с траурами, клумбами, а главное - с игровой и спортивной зонами.

Примечательно, что на 2018 год в программе предусмотрены послабления. Если сейчас муниципалитет в обязательном порядке должен был распределить полученные средства так, чтобы 2/3 от них пошли на дворовые территории и только 1/3 на общественную, то теперь таких ограничений нет. То есть члены созданной комиссии совместно с администрацией сами решат, как распределить средства.

Принцип выбора участников еще только предстоит определить, но уже ясно, что отказываться от обустройства городского пространства для всех балабановцев в белом доме не будут.

В срок до 1 декабря в область должен уйти окончательный проект плана благоустройства на 2018 год по программе «Формирование комфортной городской среды». Те дома, которые заявили о своем желании попасть в проект, будут внесены в план работ по программе, которая пока рассчитана до 2022 года.

Одновременно муниципалитет планирует продолжить собственную программу благоустройства города, попасть в которую смогут дворовые территории, не получившие федеральной поддержки. В ближайшее время администрация совместно с депутатами разработает критерии участия в этой программе.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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