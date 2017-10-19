Тормознутая система

Районные чиновники не спешат думать о конституционном праве детей!

Когда ребенок вырастает и приходит время отправляться в школу, каждый родитель понимает, что наступают трудные времена. Однако далеко не у всех эти трудности сопряжены исключительно с обучением.

В отдельных случаях, как, например, в нашем Боровском районе, до школы еще надо добраться. И для детей из деревни Киселево эта задача непростая.

ПЯТЬ ЛЕТ В ПУТИ

О проблеме школьников из деревни Киселево мы рассказывали неоднократно. И всякий раз возвращаемся к этой теме, поскольку в ней вроде бы появляются подвижки, но потом сильнее оказывается «тормозная» система.

Напомним, добиться создания маршрута для движения школьного автобуса в этом населенном пункте родители пытаются пять лет. Вы только задумайтесь: пять лет! За это время половина школьной жизни прожита, и память о ней хранит постоянные трудности, связанные с дорогой к знаниям.

Все эти годы жители деревни писали властям Боровского района письменные обращения, но никакой реакции не получали. И вот летом 2017 года им все же пообещали проложить маршрут. Оказалось, все, что для этого нужно - обустроить разворотную площадку.

Если в чьем-то воображении это словосочетание рисует некое монументальное сооружение, то развенчаем эту иллюзию. В нашем ли боровском случае или повсеместно, но разворотной площадкой в Киселево оказалась ранее уже имевшаяся глиняная площадка возле заросшего деревьями крутого обрыва, на которую высыпали и разровняли две машины щебня.

ПАРАДОКСАЛЬНОЕ УПОРСТВО

Но дело даже не в строительном подходе к решению вопроса, а в человеческом. С этим у боровских чиновников вышел промах. Приступив к работе и сделав половину от запланированного, оказалось, что с местными жителями, просившими этот школьный автобус, никто не встречался. Из-за этого построили площадку совершенно не в том месте - в нескольких километрах от предполагавшегося. Просто деревня эта необычная, расположена на двух берегах реки и не имеет между этими половинками транспортного сообщения, только пешеходный мост. Вот и получилось, что вбухали бюджетные деньги чиновники вовсе не туда, куда это требовалось.

Парадоксально в этом случае то, что, зная о ненужности данной разворотной площадки, ее все же доделали, а потом продолжили отсыпать дорогу, ведущую к ней.

ВСТРЕЧА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

Впоследствии свой промах в администрации района попытались оправдать: мол, с другой половины деревни люди тоже просили такой автобус. Однако почему чиновники среагировали на «свежее» обращение, а не на то, у которого пятилетняя история, пояснить не смогли.

Зато ответ на это дал староста деревни Андрей ПАЛАМАРЧУК. По его словам, ни перед строительством, ни после чиновники не снизошли до того, чтобы приехать в Киселево, осмотреть место и поговорить с жителями. В противном случае они бы знали, что на той ненужной остановке вообще забирать в школу некого, поскольку все ученики живут на другом берегу.

Примечательно, что в начале сентября деревенский староста побывал на личном приеме у главы района Ильи ВЕСЕЛОВА, который тот провел в администрации СП «Ворсино». Там Андрей Паламарчук рассказал всю историю, включая появление нового объекта в ненужном месте. По его словам, глава района дал поручение оперативно заняться этим вопросом и запустить школьный автобус, где это требуется.

ПО ФРЕЙДУ

Однако 10 октября, спустя месяц после той встречи, деревенский активист вновь обратился в редакцию «Недели» и сообщил, что никаких действий не предпринято, и даже с жителями до сих пор никто не встретился.

Мы сразу же связались с заместителем главы администрации района по ЖКХ Александром КОЗЛОВЫМ, который курирует данный вопрос. Поинтересовались, на каком этапе его решение? Оказалось, на том же - нулевом!

- Сейчас мы доделываем ту ненужную дорогу, - оговорился по Фрейду Александр Сергеевич. Потом, правда, исправился, сообщив, что делают «нужную», только для других людей.

Что касается разворотной площадки, второй для Киселева, то ее судьба весьма печальна.

- Мы назначим совещание на середину октября. Посмотрим, что можно сделать. Но, скорее всего, создать условия для движения школьного автобуса получится только в следующем году, - заявил чиновник.

На вопрос, почему он так медленно реагирует на те задания, которые глава района приказал исполнять оперативно, наш собеседник ответил так:

- Мы собирались встретиться в конце сентября или начале октября.

- Так уже середина октября, а вы еще даже не созванивались.

- 10 октября - не середина!

P.S. Мы, конечно, понимаем, что Александр Козлов - человек занятой, и в его поле зрения и круге обязанностей много тем, касающихся благоустройства Боровского района. Но если он так хорошо ориентируется в календаре, то почему до сих пор не записал на его полях о необходимости встретиться с жителями Киселева и исправить ошибку, допущенную при его участии?

Возможно, чиновнику надо пролистать не только ежемесячник, но и Конституцию РФ, в которой одним из прав гражданина закреплено право на образование? Может, стоит вспомнить, что обязанность создать условия для доступности этого образования лежит на государстве, следовательно, на чиновниках?

А если кто-то так не считает, то стоит задаться другим вопросом: а те ли товарищи занимают государственные должности?

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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