В Боровском районе обсудят идею присвоения имени новой поликлинике

В июне 2016 года в Балабанове был сдан в эксплуатацию самый долгожданный социальный объект - городская поликлиника. А недавно депутаты балабановской Городской Думы обсудили идею присвоения ей имени.

В частности, поступило предложение увековечить память Николая КУЗНЕЦОВА, который долгие годы работал в городской детской поликлинике педиатром и лечил не одно поколение балабановцев.

Тем не менее, торопиться с этой идеей не стали, предположив, что у жителей Боровского района могут появиться свои предложения на этот счет.

Депкорпус решил обсудить данный вопрос с районными коллегами из Райсобрания и руководством ЦРБ. Для всенародного участия в этой инициативе было предложено запустить на сайте администрации города голосование.

Когда именно идея перейдет в активную фазу, пока не известно. Однако главврач ЦРБ Владимир ЛОГУТЕНОК заявил, что готов обсудить ее с городскими и районными депутатами.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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