СП Асеньевское в следующем году ожидает новое благоустройство

Программа «Формирование комфортной городской среды» уже помогла привести в порядок в Боровском районе немало общественных территорий, и сейчас у местных администраций большие планы по дальнейшему благоустройству. Однако СП Асеньевское в этом плане повезло чуть меньше - небольшое количество проживающих здесь людей не позволяет рассчитывать на участие в федеральном проекте.

Тем не менее, по словам главы СП Асеньевское Ирины ЖИЛЬЦОВОЙ, в следующем году здесь все равно решили активно взяться за развитие своих территорий и подготовили солидный список намеченных работ.

В частности, планируется заняться уличным освещением в таких населенных пунктах, как Коростелево, Колодези, Отяково, Серединское, Ищеино. Также в планы входит отсыпка грунтовых дорог в деревнях Гольтяево, Дылдино, Болдаково, Бортники, Гордеево.

Кроме этого, ожидается установка пяти детских площадок, асфальтирование придомовой территории многоквартирных домов и приведение в порядок лесных насаждений.

Как призналась Ирина Николаевна, ей немного обидно, что СП Асеньевское не может претендовать на попадание в программу по благоустройству, но это не повод отказываться от работ по улучшению общественного пространства, и для этого все равно будут изыскиваться средства.

Константин ЕРЕМЕНКО

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