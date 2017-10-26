26.10.2017

В Боровске пройдет акция памяти жертв политических репрессий



30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. В Москве и других городах страны эту дату ознаменовали акцией «Возвращение имен». 29 октября мероприятие впервые состоится в Боровском районе.

В этот день вспомнить страшные страницы истории нашей страны боровчане соберутся в сквере возле Музейно-выставочного центра Боровска. Начало мероприятия в 12.00.

Организатором мероприятия является боровский художник и краевед  Владимир ОВЧИННИКОВ, который долгие годы занимается историей репрессированных жителей района и прикладывает немало усилий, чтобы их имена вышли из забвения.

По его словам, официальные приглашения на «Возвращение имен» направлены в администрации области, района и города, а также Уполномоченному по правам человека в Калужской области Юрию ЗЕЛЬНИКОВУ.

Но главными участниками акции станут родные тех, кто стал жертвами политических репрессий. Пришедшие зажгут свечи Памяти, возложат цветы и огласят имена близких - расстрелянных и погибших в ссылках и лагерях.

По сведениям Владимира Овчинникова, в период с 1918 по начало 1950-х (наиболее массово в 1930-х годах) около 2300 человек подверглись политическим репрессиям в Боровском районе, 180 из них были расстреляны.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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