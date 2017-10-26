Запоздалая активность

На этой неделе комиссия, контролирующая ход выполнения работ по программе «Комфортная городская среда», принимала последний адрес в Балабанове. Им оказался двор дома на ул. Дзержинского, которому совершенно случайно посчастливилось попасть в федеральный проект благодаря сэкономленным во время торгов средствам, другим четырем дворам.

Поскольку денег оставалось немного, то выполнить полное благоустройство этой территории оказалось невозможным. Тем не менее, проведя встречу с жителями и выслушав их пожелания, был сделан самый важный и трудоемкий кусок работ - укладка дорожного покрытия (ЩМА) дворового проезда и парковки.

Чтобы все это сохранилось как можно дольше, жители попросили закрыть сквозной проезд, установив с двух сторон дома полусферы. Добираться до своей стоянки теперь они будут через центральный въезд.

Но все выполненные работы по преображению дворового пространства остались практически незамеченными частью домочадцев. Причиной тому стало отсутствие обновления детской площадки и наличие одной новой лавочки.

Во время работы по приемке объекта «комиссионеров» словесно атаковали воинственно настроенные жители. Компания из двух мужчин с маленьким ребенком вопрошала: доколе дети будут играть на старой убогой площадке? Услышав в ответ, что эта часть работ запланирована на следующий год, поскольку на сэкономленные деньги невозможно было полностью изменить дворовое пространство, мужчина, только что припарковавший свою машину на новенькой парковке, принялся громко возмущаться, требуя объяснить: кто принял решение, что дому важнее парковка, а не место для детского отдыха? Через некоторое время к проверяющим вышла женщина в халате и гневно стала вопрошать: почему единственная новая лавочка встала не у ее подъезда, а досталась соседям?

Примечательна эта история не претензиями к администрации, которая проявила заботу о доме, не значившемся изначально в списке переделок, а тем, что данные замечания явили себя тогда, когда работы уже были выполнены. То есть гражданская активность проснулась у жителей после долгой спячки, во время которой они успели пропустить пару собраний жителей дома. Именно на таких мероприятиях, которые доминирующие число граждан предпочитают игнорировать за «ненужностью», и решаются вроде бы ничего не значащие вопросы, которые потом становятся поводом для конфликта с чиновниками и соседями.

Неизвестно, сколько еще пройдет времени, прежде чем каждый житель многоквартирного дома начнет осознавать, что он - собственник, а это не только право, но еще и ответственность. Печально, что данная ситуация вовсе не измеряется возрастными весами: среди присутствующих на общедомовых собраниях всегда есть представители разных поколений. Просто их настолько мало, что понимаешь: не только пенсионеры по привычке ожидают, что все проблемы решит государство, но и молодежь надеется, что все «рассосется» само по себе.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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