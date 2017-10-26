26.10.2017

К проблеме киселевских школьников подключились районные депутаты!



Школьники из деревни Киселево, расположенной на территории сельского поселения «Ворсино», так и остались в этом году без разворотной площадки для школьного автобуса и, следовательно, без самого транспортного средства, которое организованно забирает детвору для доставки в учебные заведения.

За минувшую неделю замглавы администрации Боровского района по ЖКХ Александр КОЗЛОВ так и не назначил время встречи с деревенскими активистами, чтобы  рассказать, сколько еще надо ждать их детям, пока районные чиновники соберутся-таки заняться их вопросом с пятилетней историей.

Как рассказал «Неделе» староста деревни Киселево Андрей ПОЛАМАРЧУК, к решению вопроса подключилась депутат Районного Собрания Валентина МАЛОКОСТОВА. Она уже побывала на месте, где деревенские ждут обустройства разворотной площадки для школьного транспорта, и даже пообещала донести эту затянувшуюся историю до прокуратуры.

Как рассказала сама Валентина Александровна, она уже разговаривала на эту тему с председателем районного собрания депутатов Анатолием БЕЛЬСКИМ, который пригласил для беседы все того же Александра КОЗЛОВА. В итоге Бельский заверил: если администрация внесет обустройство дороги и площадки для школьного автобуса на 2018 год в расходную часть бюджета, то депкорпус учтет это при распределении финансов.

Стоит отметить, что в этом случае районному кошельку придется во второй раз заплатить за одну и ту же идею. Произойдет это исключительно по причине чьей-то неповоротливости и нежелания напрямую общаться с людьми, для которых, собственно, и трудятся чиновники любого уровня.

Однако стоит ли в этой ситуации рассчитывать, что Александр Козлов воодушевится словами Анатолия Васильевича и срочно кинется со своими подчиненными делать расчет второго для Киселева проекта разворотной площадки, если за три с лишним месяца в должности замглавы района он так и не нашел времени на встречу с налогоплательщиками, которые платят ему зарплату?

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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