Неблагополучные семьи возьмут на контроль

МЧС расскажет асоциальным жителям, как себя вести в период отопительного сезона.



Каждый год с наступлением холодов у спасателей и пожарных непочатый край работы, поскольку в стремлении обогреться жители порой совершенно не задумываются о том, что подвергают свою жизнь опасности. В связи с этим, сотрудники МЧС Боровского района решили проверить на пожарную безопасность дома, где проживают неблагополучные семьи.

ОПАСНАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ

Не секрет, что наиболее часто случаи возгорания происходят в квартирах, жильцы которых халатно относятся к соблюдению элементарных правил безопасности. В основном это касается людей, ведущих асоциальный образ жизни и имеющих низкий уровень доходов.

Например, совсем недавно такой инцидент произошел в Балабанове, где после употребления спиртных напитков люди под утро уснули с непотушенной сигаретой и даже не заметили, как у них загорелся матрас. Кто знает, что бы их ожидало, если бы задымление не заметил сосед, который шел на первую электричку. В результате, немедленно прибывшим на место спасателям удалось предотвратить пожар и спасти жизни людей.

А вот владельцам дачного участка в СНТ «Берег» повезло гораздо меньше. Их небольшой дом сгорел полностью. Причина происшествия все та же - неосторожное обращение с огнем во время распития алкоголя. Причем, как рассказал заместитель начальника отдела надзорной деятельности МЧС по Боровскому району Александр ЛАРИОНОВ, несколько лет назад в этом же доме был аналогичный случай, и тогда пожарным его удалось отстоять. В этот раз уже не получилось.

Кстати, и балабановские погорельцы тоже давно находятся в списке людей, относящихся к так называемой группе риска, и в свое время даже проходили у огнеборцев соответствующий инструктаж. Впрочем, как мы видим, помогло это им не сильно.

ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ

Эта тревожная тенденция не может радовать службу МЧС и боровские власти, поэтому недавно было решено вновь провести с неблагополучными семьями разъяснительные беседы о недопущении небрежного обращения с огнем, а заодно проверить на пожарную безопасность состояние их жилищ.

По словам Александра Ларионова, проверки будут проводить сотрудники МЧС совместно с представителями Центра социальной помощи семье и детям «Гармония», также, возможно, к ним примкнут и специалисты социальной службы. Всего в ближайшие две недели им предстоит объехать около 90 семей Боровского района.

Также к этой работе подключатся и местные администрации. В частности, свой рейд решили осуществить в Балабанове, где глава города Вячеслав ПАРФЕНОВ уже дал поручение организовать данное мероприятие.

- Надо совместно с полицией осмотреть такие квартиры. Понятно, что всех мы не охватим, но у нас есть горячие точки, которые нам следует проверить. Иначе потом будет поздно, и придется выносить оттуда людей вперед ногами, - заявил Вячеслав Викторович.

Понятно, что полностью решить проблему пожаров подобными превентивными мерами вряд ли удастся, но инициатива спасателей и городских руководителей действительно весьма своевременна и вполне может в итоге спасти чью-то жизнь.

НА РЕГУЛЯРНОЙ ОСНОВЕ

Особенно это касается обращения с газовым оборудованием, которое иногда становится причиной весьма серьезных и трагичных последствий. Кстати, на днях «газовый» инцидент произошел в Боровске, где в результате повышения давления голубого топлива пришлось на некоторое время даже остановить котельную. Впрочем, в этом случае удалось быстро решить проблему, и уже через час все нормализовалось.

- Никакой угрозы это не представляло. Просто случился скачок, но сработал клапан и спустил давление. Мы сразу взяли ситуацию на контроль, авария была быстро устранена, и теперь все функционирует в штатном режиме, - пояснил глава администрации Боровска Михаил Климов.

Что касается несоблюдения правил пожарной безопасности асоциальными гражданами, то, по словам Михаила Павловича, это проблема актуальна и для его города, поэтому деятельность в этом направлении здесь тоже ведется на регулярной основе. А случившаяся авария лишь еще раз напомнила о том, что с огнем лучше не шутить.

Константин ЕРЕМЕНКО

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