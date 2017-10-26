Успеть до зимы

В Боровске до конца года намерены завершить два важных жилищных проекта.



В ближайшее время в Боровске планируют закрыть вопрос сразу по двум важным программам - капремонту и переселению людей из ветхого жилья.

Работы по обоим направлениям вышли на финальную стадию и держатся на постоянном контроле местной администрации.

ПОД ПРИЦЕЛОМ

По программе капитального ремонта в Боровске в этом году должны были привести в порядок крыши в домах на ул. Коммунистической, 1 и на ул. Петра Шувалова, 4. Нельзя сказать, что этот процесс проходил гладко, а потому у жильцов были реальные опасения, что с наступлением дождей их просто затопит, поскольку оказались нарушены все отведенные на эти работы сроки.

В результате главе администрации Боровска Михаилу КЛИМОВУ пришлось созывать выездное заседание и жесткими методами мотивировать рабочих все-таки ускориться. Тем более что если улица Петра Шувалова от здания мэрии находится достаточно далеко, то Коммунистическая, 1 стоит буквально в одном шаге, и темпы работ чиновникам можно отслеживать чуть ли не из окон своих кабинетов.

Однако подрядчика, похоже, не слишком беспокоит тот факт, что они находятся под прицелом руководителей города. Во всяком случае, ремонт на Коммунистической задержали даже больше, чем на втором объекте. Впрочем, как отметил Михаил Павлович, уже в ближайшие дни эта история должна наконец-то завершится. А вот счастливый или грустный у нее будет конец, пока говорить нельзя, поскольку все покажет приемка.

- Не нужно забывать, что работы еще не приняты нашей комиссией. Мы проверим соответствие проекту, определим, есть ли там отступления в плане каких-либо технических решений, тем более что они нас о таковых не уведомляли. Так что будем смотреть, чтобы все сделали надежно и качественно, и чтобы нам не пришлось это переделывать через 1-2 года, - пояснил Михаил Климов.

На данный момент ремонт в двух домах практически завершен, кровли полностью накрыты и остались лишь мелкие нюансы. Тем не менее, называть точную дату окончания ремонта глава города уже не решается.

- Зачем ставить им новые сроки - чтобы они их опять нарушили? Самое главное, мы видим, что они работают и близятся к завершению. Немаловажно, что никаких протечек жителям этих домов можно не опасаться. Так что теперь мы спокойно выдохнули. Тем не менее, просрочка у них достаточно большая, и я надеюсь, что за те неудобства, что они доставили людям, с них возьмут неустойку, - отметил Михаил Климов.

ТРИСТА ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

Кроме того, по словам главы администрации, в завершающей стадии находится строительство трех домов на улице Некрасова по программе переселения из ветхого жилья. Сейчас там проходят внутренняя отделка помещений и уже пущен газ. Однако и здесь говорить о точных сроках не приходится.

- Очень много деталей и бумажной работы. Нам еще предстоит сдать дома Госстройнадзору. Поэтому, как говорится, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Но мы хотели бы успеть заселить людей до зимы, - признался Михаил Павлович.

При этом будущие новоселы вполне могут надеяться, что скоро они действительно смогут заехать в новые квартиры, поскольку на этот раз был учтен печальный опыт многоэтажки для переселенцев на ул. Некрасова, 1. Как мы помним, здание было построено в таком ужасном качестве, что его жильцам в конечном итоге пришлось возводить новый дом.

- Мы настояли на том, чтобы техническое задание на проектную документацию было выполнено согласно нашим пожеланиям. Так что его нельзя назвать бюджетным строительством. Это крепкие монолитные дома, с хорошим конструктивом и очень неплохой планировкой. Думаю, людям понравится, - резюмировал Михаил Климов.

Немаловажно, что в случае выявления каких-то недоработок подрядчик готов идти на контакт и устранять эти замечания. Всего же в три новых дома, рассчитанных на 98 квартир, переселятся свыше 300 человек.

Константин ЕРЕМЕНКО

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