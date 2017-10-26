Ты туда не ходи!

В Боровском районе составят список злачных мест!



Уличная преступность, как известно, тесно связана с распитием алкоголя, и в Боровском районе есть целый ряд ресторанов и баров, нередко вызывающих у стражей порядка головную боль. Однако теперь силовики решительно настроены устранить эту проблему, причем не без помощи тех самых заведений.

БЕЗ ГОРЯЧИТЕЛЬНОГО

То, что со злачными местами в районе нужно что-то делать, первым озвучил начальник ОМВД по Боровскому району Александр КУЛИГИН. Анализ, проведенный его штабом, показал, что на уличную преступность оказывают влияние ряд конкретных заведений. В частности, это касается бара «Башня» в Балабаново и ресторана «Шерлок Холмс», который хоть и находится в Белкино, но относится к Совхозу Боровский.

Причем, если в первом заведении преступления совершают его подвыпившие посетители, то в случае с «Шерлоком Холмсом», по словам Кулигина, поступают жалобы даже на самих охранников, выталкивающих людей на улицу и причиняющих телесные повреждения.

- Мы выносим предписания, но тех действий, что принимают руководители этих объектов, недостаточно. Если они не могут обеспечить безопасность граждан, то нужно ставить вопрос, чтобы они поменяли время работы или не продавали спиртные напитки, - заявил Александр Валерьевич.

При этом дежурящим поблизости нарядам полиции удается раскрыть многие из совершаемых преступлений, однако сотрудника МВД на постоянной основе там все равно не поставишь, поэтому дела это не меняет.

ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Этой проблемой серьезно озаботился и прокурор района Александр ЕГОРОВ, давший полиции две недели на определение самых опасных мест, где наиболее часто происходят происшествия.

- Полицией принимается достаточно мер для обеспечения безопасности, но кардинально этот вопрос пока никто не может сдвинуть с мертвой точки. Нам бы хотелось, чтобы общественные места были охвачены или видеокамерами, или чтобы там устанавливалось дополнительное освещение. Также необходимо проводить работу с кафе и ресторанами, которые поздно закрываются. Если мы не сможем это сделать, то у нас продолжится достаточно большая регистрация преступлений, - пояснил Александр Владимирович.

Глава Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ поддержал идею прокурора и пообещал направить от имени администрации свой перечень проблемных мест. Кроме того, он положительно отнесся к идее рекомендовать продавцам алкоголя приобрести видеофиксаторы, а также попробовать включить в положение по благоустройству обязательство предусматривать дополнительное освещение территории и установку видеокамер при открытии таких заведений.

«БАШНЯ»

Тем не менее, руководитель администрации Балабанова Вячеслав ПАРФЕНОВ тут же решил взяться за «Башню» и дал поручение написать в полицию обращение с требованием разобраться, на каком основании там продают алкоголь.

- Если они не хотят ни освещения делать, ни видеокамеры вешать, то их нужно закрывать. Мы уже это сделали с «Веселым Роджером» и «Колибри». Бог любит троицу, так что теперь их очередь, - угрожает Вячеслав Викторович. - Нужно узнать, как они получили лицензию, ведь там у нас социально-значимый объект - рынок!

Оказалось, что торговая точка хоть и включена в реестр таковых совсем недавно, но вполне может стать основанием для того, чтобы серьезно осложнить жизнь любителям выпить в ночное время. В итоге решили, что письма с просьбой осветить территорию и установить видеокамеры будут направлены во все балабановские кафе и рестораны.

Что ж, если такое рвение силовиков и представителей власти поможет как-то обуздать уличную преступность, то можно только порадоваться. Самое главное, чтобы в результате этой «антиалкогольной» кампании вместе с водой не выплеснули младенца, поскольку чувство меры, особенно в столь непростое с экономической точки зрения время, еще никто не отменял.

Константин ЕРЕМЕНКО

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