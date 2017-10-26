Не рой другому яму

Забота о людях обернулась провалом благоустройства!



Вот уже около двух месяцев жильцы балабановских домов №№ 97 и 77 по улице Дзержинского наблюдают из своих окон печальную картину - глубокая канава, горы земли и спиленных деревьев.

Однако устранять этот бардак никто не спешит.

В ПОИСКАХ КАБЕЛЯ

Как оказалось, говорить «спасибо» за такое «великолепие» нужно рабочим РЭС, которые, впрочем, сделали это не просто так, а были вынуждены доставить людям неудобства. Они устраняли повреждение силового кабеля на линии электропередач, а поскольку провод был зарыт под землей, то не оставалось ничего другого, как произвести раскопки.

Но по этому поводу ни у кого нет претензий - если для восстановления электроснабжения нужно откопать кабель, проходивший под парковкой, то значит, это следует делать. Вот только почему за столько времени это место так и не привели в порядок? Ведь после того, как авария была устранена, никто даже не засыпал провода! И все это лежало перед домом, где ходят дети, которым не объяснишь, что туда лучше не лезть.

Кабель, тем не менее, несколько дней назад все-таки слегка присыпали, но яма и бардак возле нее остались по-прежнему. В результате разгневанные люди идут с жалобами в свою управляющую компанию «УК РЭУ-1», но ее руководитель Руслан ЖАДЬКОВ сам находится в неведении и удивляется такой неторопливости энергетиков.

БЕЗ ДОГОВОРА

По словам Руслана Витальевича, его вообще не уведомили о данных работах, не говоря уже о сроках выполнения благоустройства на месте их проведения, а начальник балабановского участка РЭС Владимир НИКИТИН уже даже не отвечает на телефонные звонки.

- Почему они все бросили и ничего не закопали? - негодует Руслан Жадьков. - Мне не трудно самому это сделать, но каждый должен заниматься своим делом, тем более, если получаешь за это деньги! Неужели я должен ходить и закапывать за ними?!

По словам Руслана Витальевича, ему все-таки удалось узнать позицию Владимира Никитина по этому вопросу - якобы в Калуге ему не подписывают договор на устранение данной проблемы.

Однако мы решили поинтересоваться у Владимира Витальевича об этой ситуации сами. Как оказалось, на момент нашего разговора подрядчик уже должен был начать все исправлять, но почему-то этого так и не произошло.

- Они еще вчера обещали мне пригнать трактор и засыпать яму песком. У нас есть гарантийное письмо, что они выполнят данную работу. А после того, как они заключат с нами договор, то осуществят там благоустройство, и будет даже лучше, чем было, - отметил Владимир Никитин.

Спрашивается, почему до сих пор так и не оформлены необходимые бумаги? Но начальник балабановского участка РЭС утверждает, что он сам заложник ситуации.

- Этим не я занимаюсь, поскольку для этого у нас есть целый отдел. Мое дело - свести подрядчика с теми, кто от нашей стороны заключает договор, - пояснил Владимир Витальевич.

Выходит, что этот отдел явно не справляется со своей работой, если за два месяца так и не смог заключить договор. Впрочем, Никитин нас заверил, что в ближайшие дни яму все-таки должны хотя бы засыпать.

Константин ЕРЕМЕНКО

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