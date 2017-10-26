И грянул гром!

Трагедия с пострадавшим ребенком разделила жителей Ермолина на два лагеря!

Неделю назад в Ермолино случилось ЧП, которые обычно комментируют поговоркой про мужика и гром: маленький мальчишка получил серьезную травму, гуляя на территории родного города.

В этот раз, действительно, все участники произошедшего перекрестились, поскольку только чудесным образом ситуация не закончилась гораздо худшими последствиями.

Однако всего за несколько дней эта история разрослась до размеров общественного взрыва мнений, которые поставили горожан по разные стороны баррикад.

ПОСТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

19 октября в социальной сети интернет появилось сообщение от Евгении ВОЛК. В своем посте женщина рассказала страшную историю, которая двумя днями ранее произошла с ее сыном.

- 17 октября мой ребёнок гулял во дворе г. Ермолино ул. 1 Мая, д. 2, вечером, в 18:00. Играл с ребятами, бежал на детскую площадку мимо палатки «Семена» и, не заметив, что из пристройки торчат железные трубы, распорол себе пол-лица. После чего ребёнку было зашито лицо! Хозяйка, узнав об этом, не идёт на контакт и решила просто перекрыть эти железки. Подали заявление в полицию, будем надеяться, что наши правоохранительные органы примут меры, и никакой другой ребёнок больше не пострадает от халатности незаконных построек!

Сообщение женщина сопроводила фотографиями своего ребенка, на лице которого видны наложенные на рваную рану швы и царапины, а также фото постройки с торчащими железными штырями на фоне детской площадки.

Многие пользователи интернет-пространства поддержали родителей мальчика, пожелав ему выздоровления, а родителям - крепких нервов. Но нашлись и те, кто усмотрел в этой истории вину родителей. По мнению «обвинителей», те недостаточно его контролировали и морально готовили к встрече с суровой действительностью ермолинских дворов.

КТО В ОТВЕТЕ?

Стоит отметить, что столь сильные травмы ребенок получил не на детской площадке, а на удалении от нее. Именно это обстоятельство позволило некоторым горожанам заявить о том, что парень полез туда, куда не следовало.

Несомненно, виновным человека может признать только суд. Однако каждому гражданину ничто не мешает включить логику, чтобы понять: за любое имущество отвечает его владелец.

Бывает, конечно, форс-мажор, когда с неба падает метеорит, из берегов выходит река или внезапно налетает ураган. Но это не тот случай. Причиной сильной травмы ребенка стала железная труба, которая торчала из сооружения, используемого для коммерческих целей.

Появилась она не без ведома того, кому эта постройка принадлежит. Следовательно, владелец должен был своевременно обрезать выступающие части конструкции или, если это позволяет договор с администрацией, огородить ее по периметру, заняв дополнительную территорию.

Что касается пространных размышлений, дескать, ребенок ушел с площадки и оказался на месте, не предназначенном для игры, заметим: нет такого закона в Российской Федерации, который запрещает ее гражданам передвигаться по открытой местности с какой-либо не противоправной целью. А вот законы, предполагающие ответственность, даже в случае незнания об этом, - имеются.

ПО ЗАКОНУ

Первым из таких законов является Гражданский кодекс РФ, а конкретно статья 210 - «Бремя содержания имущества». Согласно ей, собственник (в данном случае арендатор) обязан поддерживать имущество в исправном, безопасном и пригодном для эксплуатации в соответствии с назначением имущества состоянии. В случае ненадлежащего исполнения данной статьи ГК РФ собственник несет ответственность перед третьими лицами.

Дальше, по той же логике, начинает действовать ст. 1087 ГК РФ «Возмещение вреда при повреждении здоровья лица, не достигшего совершеннолетия». Часть 1 гласит: в случае увечья или иного повреждения здоровья несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцати лет (малолетнего) и не имеющего заработка (дохода), лицо, ответственное за причиненный вред, обязано возместить расходы, вызванные повреждением.

Заметим, неумышленное причинение вреда здоровью (если оно не тяжкое) не является уголовным преступлением. В этом случае наступает гражданско-правовая ответственность, предусмотренная нормами ГК РФ.

В ОЖИДАНИИ НАКАЗАНИЯ

В настоящее время сотрудники ОМВД по Боровскому району проводят проверку по поступившему к ним заявлению. Давать какие-либо подробные комментарии полицейские не могут до завершения медицинской экспертизы, которая определит степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка.

Между тем, администрация Ермолина тоже не осталась в стороне и среагировала на ситуацию, направив на место ЧП свою административную комиссию.

- Участок, на котором стоит данная постройка, находится в аренде. Поэтому административная комиссия вынесла в адрес арендатора предписание о необходимости соблюдения градостроительных норм, - прокомментировал глава администрации Олег ЗАПОЛЬСКИЙ.

Заметим, что в настоящее время опасные железные трубы спилены и больше не представляют опасности для жизни и здоровья окружающих. Только цена этому оказалась слишком высока для отдельно взятой семьи.

Искренне верим, что полиция и прокуратура сделают свою работу честно, и предприниматель, ставший невольным виновником этого ЧП, получит хороший урок, который усвоят и другие арендаторы муниципальных территорий в Боровском районе.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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