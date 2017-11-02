Ольга Коробова назначена Уполномоченным по правам ребенка

26 октября состоялось заседание сессии Законодательного Собрания.

В числе первых депутаты решили вопрос назначения на должность Уполномоченного по правам ребенка Калужской области.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

На обсуждение была вынесена одна кандидатура - Ольги Коробовой. Она занимала должности председателя комитета по молодежной политике Тарусского района, начальника регионального управления молодежной политики.

Выступая со своей программой, Ольга Коробова подчеркнула, что в Калужской области сформирован действенный механизм защиты прав детей. При этом она отметила, что особое внимание она планирует уделить защите прав детей-сирот, а также противодействию новым угрозам, с которыми сталкиваются дети, в том числе в сети интернет.

Ее кандидатуру поддержали 30 из 33 присутствующих депутатов.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ ПЕНСИОНЕРОВ ПРОИНДЕКСИРОВАН



Депутаты поддержали инициативу профильного министерства об увеличении величины прожиточного минимума пенсионеров. Она проиндексирована на 4,4% и в 2018 году составит 8547 рублей.

Напомним, что эта цифра используется Пенсионным фондом для определения размера дополнительных социальных выплат тем категориям граждан, чья пенсия ниже прожиточного минимума.

Сохранили депутаты и льготы на проезд железнодорожным транспортом пригородного сообщения отдельным категориям граждан.

В частности, для реабилитированных граждан и лиц, пострадавших от политических репрессий, льгота составит 100% в течение всего календарного года, для тружеников тыла - 50% - также в течение всего года. Для ветеранов труда льгота сохранится в размере 50% на период с 1 февраля по 15 октября. Для граждан, достигших возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости, она также составит 50%, но в период с 1 марта по 15 октября.

МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПРОДОЛЖАТ ПОДДЕРЖИВАТЬ ЛЬГОТАМИ



Депутаты приняли закон о дополнительных мерах социальной поддержки молодых специалистов сельскохозяйственного производства.

Если ранее меры социальной поддержки данной категории граждан оказывались за счет субсидирования сельскохозяйственных предприятий, то теперь выплаты будут перечисляться непосредственно каждому специалисту, работающему на селе. Размер их при этом не изменится.

Ежеквартальная выплата для выпускников образовательных организаций высшего образования составит 15000 рублей, для получивших среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена - 12000 рублей, для получивших среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих - 9000 рублей. Для специалистов среднего звена, совмещающих работу с заочным обучением в вузе, выплата сохранится в размере 15 000 рублей, для квалифицированных рабочих, совмещающих работу с заочным обучением в ВУЗе, - 12 000 рублей.

Ежегодное денежное пособие по-прежнему будет составлять:

- по окончании первого года работы - 30000 рублей;

- по окончании второго года работы - 50000 рублей;

- по окончании третьего года работы - 75000 рублей.

ДЕПУТАТЫ ЗАЙМУТСЯ СОЗДАНИЕМ ЗЕЛЕНОГО ПОЯСА КАЛУГИ



Депутаты приняли решение поддержать инициативу регионального отделения ОНФ. По данному вопросу в Общественной палате уже прошли публичные слушания. Реализацией проекта займется соответствующая рабочая группа.

Комментируя принятое решение, председатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин подчеркнул:

- Это хорошее предложение. Сама инициатива исходила от Президента Владимира Владимировича Путина. Такая работа, безусловно, должна проводиться в городах, но подходы к ней требуют тщательного рассмотрения, разработки и реализации.

Наталья ГРИДИНА

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