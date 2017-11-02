02.11.2017

В Боровске повышают дорожную безопасность



Администрация Боровска работает над улучшением безопасности дорожного движения внутри муниципалитета. В рамках этой деятельности на ряде улиц были установлены «лежачие полицейские» и нанесена разметка. Следующим этапом станет установка вдоль проезжих частей дорожных знаков повышенной видимости. Контракт на этот вид работ уже отыгран и заключен.

По планам чиновников, обновления произойдут в первую очередь вблизи образовательных учреждений, а также на основных проездных дорогах. Также планируется установить знаки обозначения жилой зоны, искусственных неровностей и провести замену около 40 столбов дорожных указателей.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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