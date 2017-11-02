Вакцинация от гриппа продлится до 12 ноября

С приближением зимы вопрос здоровья жителей становится все более актуальным. Впрочем, как рассказал главный врач Боровского района Владимир ЛОГУТЕНОК, на данный момент вспышки заболеваемости ОРВИ и гриппом не наблюдается, и ситуация лучше той, что была в прошлом году.

По словам Владимира Александровича, вакцинация от гриппа проходит в штатном режиме, и сейчас план по прививкам выполнен примерно на 85 процентов от запланированного объема. Окончательно завершить эту работу медики должны до 12 ноября.

Так, сегодня практически в полном составе привиты сотрудники многих госучреждений и организаций - прокуратура, администрация Балабанова, Совет ветеранов. А вот администрация Боровского района обезопасить себя от болезней пока не спешит, и здесь прошли вакцинацию только 25 процентов всех сотрудников.

При этом, как отметил Владимир Логутенок, никаких осложнений от прививок зарегистрировано не было.

Константин ЕРЕМЕНКО

Другие статьи из рубрики «Медицина»