02.11.2017

Вакцинация от гриппа продлится до 12 ноября



С приближением зимы вопрос здоровья жителей становится все более актуальным. Впрочем, как рассказал главный врач Боровского района Владимир ЛОГУТЕНОК, на данный момент вспышки заболеваемости ОРВИ и гриппом не наблюдается, и ситуация лучше той, что была в прошлом году.

По словам Владимира Александровича, вакцинация от гриппа проходит в штатном режиме, и сейчас план по прививкам выполнен примерно на 85 процентов от запланированного объема. Окончательно завершить эту работу медики должны до 12 ноября.

Так, сегодня практически в полном составе привиты сотрудники многих госучреждений и организаций - прокуратура, администрация Балабанова, Совет ветеранов. А вот администрация Боровского района обезопасить себя от болезней пока не спешит, и здесь прошли вакцинацию только 25 процентов всех сотрудников.

При этом, как отметил Владимир Логутенок, никаких осложнений от прививок зарегистрировано не было.

Константин ЕРЕМЕНКО

Другие статьи из рубрики «Медицина»

Сергей Антипенков: «Балабановская поликлиника начнет работать в две смены!»

Симптомы есть, а диагноза нет!

60 лет на страже здоровья горожан

Улыбка доверия

Виктор Самардак: «Лучше рожать в Калуге? Нет, это всего лишь стереотип!»

Врачи КБ№8 готовятся к традиционному дню открытых дверей
 
г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2017

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Неделя Балабаново
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 23:14 21.06.2012
05
ноября
2017


Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление