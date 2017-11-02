Какого цвета ты?

На днях задумалась: какая я все-таки древняя! 4 ноября в нашей стране будет отмечаться День народного единства, а мне еще помнится, как вместо него праздновали «октябрьскую» 7 ноября.

В нашей семье не было фанатичных коммунистов, а потому этот день все воспринимали, как дополнительную возможность прогуляться по улице на демонстрации, а потом собраться с родными за столом. Я вспоминаю о том времени с определённой долей ностальгии, поскольку это были годы моего детства.

Тогда каждый ребенок знал, что означает развевающийся на его шее галстук, почему он красного цвета и стыдился быть лишенным его. Все это в каждую из наших голов вкладывала школа, поскольку пропаганда была и будет во все времена, а образовательные учреждения - замечательный плацдарм для такого информирования подрастающего поколения.

Но на этой неделе мы отметим праздник, имеющий иной смысл. Он тоже «про борьбу», но другую. И тут совершенно неожиданно открыла для себя, что мой десятилетний сын далек от понимания сути событий, лежащих в основе Дня народного единства. Даже не буду повторять его слова, чтобы ненароком не разжечь политический конфликт с одним и без того недружеским России европейским государством.

Обсуждая эту тему с друзьями, поняла, что он не один такой. Дети разных возрастов не понимают сути государственного праздника. Они даже не в курсе, что наш Боровский район имеет к этому дню прямое отношение! Я не виню в этом школы, прекрасно понимая, что методы работы изменились, и даже уроки краеведения на богатой историей боровской земле проходят, не выходя из классов и практически формально.

Все эти размышления и воспоминания натолкнули меня на мысль о том, что каждый родитель сам должен донести до своего ребенка суть исторических событий, когда-либо произошедших. В противном случае может случиться ситуация, как недавно в балабановской Гордуме, где один из депутатов совершенно серьезно вынес на обсуждение коллег вопрос о «недопустимости пропаганды» в городском музее. Там к 100-летию Великой октябрьской революции организовали экспозицию с «советской» атрибутикой, анонс которой дали на официальных страницах муниципальных учреждений культуры в соцсетях. Смешно? А сотрудники музея вынуждены были давать отчет, почему они это сделали.

Впереди длинные выходные, а потому постарайтесь найти время, чтобы вместе со своими детьми пролистать страницы нашей истории. К слову, экспозиция столетия революции в балабановском городском музее действует, и посетить ее можно в часы работы учреждения. А 4 ноября в 12.00 у стен Свято-Пафнутьева Боровского монастыря начнется патриотический фестиваль «Оплот веры». Побывать в обоих местах - уникальная возможность вспомнить нашу историю, какого бы цвета она ни была.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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