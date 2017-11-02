Второй заход

Снос НТО в Балабанове продолжится.

2017-й год ознаменовался в Балабанове как год массовой борьбы с нестационарными торговыми объектами. Результат этой деятельности горожане могут наблюдать в разных микрорайонах города. Но поскольку до конечной цели администрации еще далеко, в 2018 году эта работа продолжится.

ФЕДЕРАЛЫ В ПОМОЩЬ

За минувший период администрация смогла очистить улицы города не только от металлических конструкций. Ей удалось добиться демонтажа кирпичного объекта на ул. Гагарина, возведенного много лет назад незаконно.

Однако говорить о полной победе, во главу угла которой ставится вовсе не уничтожение малого бизнеса, а создание в городе благоприятного облика и условий для торговли, рано. Впереди еще много работы, которую уже запланировали на 2018 и последующие годы.

Основной акцент планируют сделать на территорию бывшего военного городка Балабаново-1. Причем бдительность чиновников коснется не только НТО, расположенных внутри микрорайона ул. Дзержинского. Дело дойдет и до тех торговых объектов, которые ведут свою деятельность вдоль трассы А-108. Поскольку часть павильонов стоят в полосе отвода федеральной трассы, и власти муниципалитета не имеют полномочий наводить на ней порядок, то к этой работе привлекут собственника автодороги. Договариваться о совместной борьбе балабановские чиновники уже начали.

ОСВОБОЖДАЯ ЦЕНТР

В центральной части тоже еще есть объекты, наличие которых сильно портит облик города. В 2018 году частично эту проблему начнут решать.

В данном случае речь идет о металлическом павильоне на перекрестке улиц 50 Лет Октября и 1 Мая. За годы своего стояния у него было несколько предназначений, но сегодня он заманивает горожан шаурмой и цветами. В новом году у этого НТО заканчивается аренда, и продлевать ее муниципалитет больше не будет.

Аналогичная участь ожидает и соседний магазин бытовой химии, как и в «гагаринском» случае, обнесенный поверх металлической конструкции кирпичом. Снос этого объекта администрация запланировала на более дальний срок - 2019 год, когда у предпринимателя закончится договор аренды на землю.

ГЛАС НАРОДА

Особое внимание уделят и НТО на ул. Коммунальной. К слову, на минувшей неделе владелец этой торговой точки обратилась к администрации с просьбой снизить арендную плату за землю, ссылаясь на падение доходов. Однако Гордума эту просьбу не поддержала, посчитав, что ул. Коммунальная не особенно отличается от ул. Московской, где владельцы частных магазинов конкурируют сразу с двумя крупными сетевиками. А потому и стоимость аренды в этих микрорайонах должна быть одинаковой.

Кроме того, во время недавнего визита окружных депутатов в этот обособленный микрорайон жители массово жаловались не только на завышенные цены в единственном на улице магазине, но и на торговлю в нем алкоголем, что создает и без того проблемной территории условия для ухудшения безопасности.

Администрация города обещала жалобы жителей принять во внимание, и, возможно, поставить это НТО в список на ликвидацию по окончанию срока аренды.

Между тем, власти Балабанова понимают, что работу по сносу НТО нельзя превращать в «охоту на ведьм». Мелкие магазины должны оставаться в городе, поскольку для нескольких десятков семей они являются средством существования. А значит, муниципалитет должен действовать не только в плане сноса старых торговых объектов, но и в направлении создания таких условий, в которых мелкие бизнесмены будут иметь возможность вести свое дело в городе.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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