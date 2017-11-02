Царь горы

Житель Балабанова устроил свалку прямо перед своим домом!



Ремонт в квартире нередко становится настоящей проблемой как для соседей, так и для самих хозяев. Ведь нужно постоянно куда-то девать строительный мусор, а если жилище находится не на первом этаже, то утилизация большого количества хлама - весьма трудоемкий процесс. Но житель Балабанова на ул. Дзержинского, 1 нашел выход из положения - он решил сбрасывать все это прямо с балкона своей квартиры.

КУЧА С ХРЕНОМ

Ремонт здесь идет уже не первый месяц, а потому мусорная куча с каждым днем становилась все выше и шире. Причем вначале она была еще и перед подъездом, но затем ее убрали. Точнее, перенесли за дом. Как признался хозяин той самой квартиры Сергей, представители управляющей компании попросили его не портить фасадную часть здания, испугавшись какой-то проверки. А вот что касается горы за домом, то ее разрешили вывезти по окончанию работ.

Вроде бы все стороны остались довольны, однако в этом соглашении были не учтены интересы соседей молодого человека, которые уже явно устали наблюдать в своих окнах столь неприглядную картину. А она, по правде сказать, и без того тут всегда была не лучшая - по территории вдоль дома регулярно валяются пустые бутылки от алкоголя, к тому же в связи с порывом на соседней стоянке сюда стекают стоки воды, превращая данное место в болото.

Помимо этого, вокруг мусорной горы можно заметить множество вырытых ям, немного похожих на воронки от гранат. Но природа их появления оказалась вполне типичной для этих мест - дело в том, что здесь кто-то посадил хрен, и местные мужики копают его для закуски даже под градом летящих сверху досок. При этом некоторые жители тоже начали подкидывать сюда свой мусор, и временная свалка рисковала перерасти в постоянную.

БЕЗ ОЖИДАНИЙ

Тем не менее, тревогу забил почему-то лишь один проживающий в доме человек - пенсионерка Наталья КОРОБКИНА. Наш корреспондент стал свидетелем встречи негодующей женщины, руководителя управляющей компании «УК РЭУ-1» Руслана ЖАДЬКОВА и возмутителя спокойствия. Поначалу Сергей воспринял появление под балконом неизвестных людей достаточно враждебно и продолжил «бомбардировку» строительного мусора, но затем, спустившись вниз и разобравшись в ситуации, решил не нагнетать обстановку.

- Закончится ремонт, закажу два контейнера и все вывезу, - пообещал парень.

Но Руслан Викторович, как опытный хозяйственник, предложил компромисс.

- Сергей, здесь уже есть восьмикубовый контейнер. Больше за раз все равно не заберут, так что вывези пока это, - предложил Жадьков.

Затем все стороны ударили по рукам, и уже через несколько дней конфликт был исчерпан. Сергей сдержал обещание и убрал мусор, а коммунальщики, в свою очередь, собрали разбросанные перед домом бутылки. Теперь-то все точно остались довольны, и даже искатели хрена могут порадоваться освободившимся просторам для новых раскопок.

Константин ЕРЕМЕНКО

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