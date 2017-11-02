Чтобы помнили

В Боровске появился памятник жертвам политических репрессий.

Гранитный валун, привезенный с Соловецких островов, теперь стоит в сквере Победы на площади Ленина. Несмотря на дождливую погоду, на открытие памятника собрались более сотни человек, что неудивительно - здесь, на боровской земле, немало тех, чьи родные пострадали от репрессий 30-х годов прошлого века.

ПЕРВЫЙ ШАГ

Этого знаменательного события в Боровске ждали давно. Идею увековечить память жертв политических репрессий выдвинул местный краевед и художник Владимир ОВЧИННИКОВ еще более десяти лет назад, но только сейчас ее наконец-то удалось воплотить в жизнь.

Среди тех, кто пришел сюда, были люди самых разных возрастов и профессий, в том числе и представители местной власти. А глава администрации Боровска Михаил КЛИМОВ, выступая перед собравшимися, признался, что колесо репрессий коснулось и лично его семью.

- Мой прадед в южном городе Туапсе был расстрелян по приговору «тройки». У меня есть его расстрельное дело, которое я иногда перечитываю. Но, к сожалению, поклониться праху прадеда не могу, потому что не знаю, где его могила. Пусть же этот камень будет напоминанием всем нам о тех страшных событиях. А мы уже весной проведем в этом месте озеленение, установим памятную стену. Здесь будет тихий уютный уголок, чтобы каждый из нас мог сюда прийти и воздать дань памяти, - рассказал Михаил Павлович.

Заместитель губернатора Калужской области Владимир ПОТЕМКИН, в свою очередь, отметил удачный выбор для расположения мемориала и поддержал идею установки памятной стены.

- Я бы хотел поблагодарить Владимира Александровича Овчинникова. Памятник поставлен по инициативе этого удивительного человека, трудами которого сегодня прославляется Боровск, - сказал Владимир Васильевич. - Мы долго спорили, каким должен быть этот мемориальный знак, но в итоге остановились на том, что мимо соловецкого камня нельзя пройти равнодушным. Возможно, он видел много слез, стонов или кто-то перед ним молился в последние минуты своей жизни.

ПРОЩАЯ НЕДРУГОВ

Слово также взял послушник Свято-Пафнутьева Боровского монастыря отец Георгий, который напомнил, что почитание новомучеников, ставших жертвами репрессий, несовместимо с культом Сталина, который кое-кто сегодня пытается возродить.

- Мощь советского государства в те годы была построена на ненависти, когда духовенство, крестьяне и остальные классы попали под страшные карательные меры, - заявил он.

Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий ЗЕЛЬНИКОВ отметил, что среди тех, кто пострадал от гонений на собственный народ, было много выдающихся людей, а также самых простых граждан Советского Союза.

- Если вы возьмете книгу «Из бездны небытия» и посмотрите профессии тех, кто был репрессирован, то увидите, что это не только руководители предприятий и колхозов, но и плотники, столяры, рабочие, крестьяне, швеи. Какие они могли совершить преступления? - сказал Юрий Иванович.

Право снять покров с монумента было доверено ветерану Великой Отечественной войны Александру НАЗАРОВУ. Его отец был репрессирован, когда Александру Ивановичу было 14 лет.

- Я прощаю всех недругов моего родителя. Потому что это было очень тяжелое время, и я не хочу держать на кого-либо зла, - признался ветеран.

После того, как все речи были произнесены, а цветы возложены к мемориальному камню, люди еще долго не расходились, беседовали друг с другом и вспоминали своих родных и близких.

Константин ЕРЕМЕНКО

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