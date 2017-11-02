«Меркурий» возьмет на контроль весь боровский общепит

В начале недели главный ветеринарный врач Боровского района Михаил ПЯТОВ рассказал об изменениях в законодательстве, имеющих прямое отношение к работе заведений общественного питания. В частности, это касается введения с 1 января 2018 года специализированной системы «Меркурий», которая должна перевести в электронный формат выдаваемые ветслужбой справки.

По словам Михаила Валентиновича, эти нововведения затронут все организации, занимающиеся оборотом продуктов животного происхождения. Сейчас с ними по этому поводу идут разъяснительные беседы.

- Мы уже провели такую работу со школами и больницами, где есть столовые. Но пока остались не охваченными магазины, кафе, рестораны, поскольку мы не знаем всех адресов и телефонов, - пояснил Михаил Пятов.

В связи с этим он попросил глав местных администраций помочь с этой разъяснительной деятельностью или направить представителей предприятий в районную ветеринарную станцию.

- До первого января они должны успеть зарегистрироваться в системе «Меркурий», получить электронный пароль доступа и начать там работать. Если это не будет сделано, то продукты не будут сопровождаться ветеринарными документами и при проверке людям выпишут административное наказание, - отметил Пятов.

Еще одно его обращение к главам администраций касается участившихся случаев животноводства на покупаемых в районе земельных участках. Доля того, чтобы «не завезли какую-нибудь заразу», он также попросил направлять фермеров в его учреждение.

Константин ЕРЕМЕНКО

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