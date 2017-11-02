Спортивное открытие

В Боровске запустили Физкультурно-оздоровительный комплекс.

На днях состоялось событие, которого ждали уже давно - официальное открытие боровского Физкультурно-оздоровительного комплекса. Поздравить друг друга с этим знаменательным моментом пришли юные спортсмены и их родители, руководители администраций Боровского района, местные депутаты, представители областного Министерства спорта.

ПОД КОНТРОЛЕМ ГУБЕРНАТОРА

Процесс возведения ФОКа был долгим и трудным - недобросовестные подрядчики, смена руководителей, постоянно затягивающиеся сроки придали этому объекту скандальную славу. Ситуацию пришлось брать на контроль губернатору области Анатолию АРТАМОНОВУ. В итоге, общими усилиями дело все-таки довели до логического конца, и теперь боровчане получили новое просторное здание с универсальным игровым залом, тренажерами, раздевалками, душевыми, медицинским кабинетом и прочими условиями для занятия спортом, не покидая границы родного района.

Поэтому традиционное в таких случаях мероприятие по разрезанию красной ленточки получилось особенно знаменательным. Выступавшие с приветственным словом чиновники не скрывали своей радости по поводу столь долгожданного события, которое, безусловно, даст новый толчок для развития спорта не только в Боровске, но и во всем районе.

Заместитель министра спорта Калужской области Оксана СИЛАЕВА со своей стороны отметила, что такие сооружения вносят весомый вклад в формирование здорового населения страны и строятся по инициативе президента России Владимира ПУТИНА. По словам Оксаны Александровны, боровский ФОК стал уже 34 спортивным объектом, построенным на территории Калужской области.

А глава администрации Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ даже в шутку связал факт открытия комплекса с выпавшим в этот день первым снегом, что лишь подтверждает, насколько непростым было осуществление этого проекта.

- Процесс шел долго, но в завершающей его стадии новой команде строителей удалось сделать качественный рывок, - говорит Илья Борисович. - Этот комплекс - совершенно новый уровень для Боровского района. Для нас он также является отличной возможностью консолидировать многие разрозненные секции и собрать их под одну крышу, а освободившиеся помещения использовать для того, чтобы дать новый уровень комфорта тем видам спорта, тренировки по которым раньше проводились не в самых хороших условиях.

К НОВЫМ ЦЕЛЯМ

Тем не менее, даже до открытия данного сооружения в Боровске было принято уделять много внимания спорту и, по словам главы местной администрации Михаила КЛИМОВА, появление ФОКа стало логичным продолжением этих усилий.

- Наши боровчане давно мечтали о просторном и уютном зале, поэтому для города это имеет большое значение. Концентрация спортивных ресурсов в одном месте позволит дать занимающимся спортом детям повышенную комфортность, а также предоставит возможность посвятить свое время физической культуре, в том числе и взрослым людям, - отметил Михаил Павлович.

Причем, как заявил глава Боровска, это не последнее подобное событие, и следующим этапом в развитии спорта в городе и районе станет строительство бассейна.

- Предварительная работа в этом направлении нами уже была проведена, и мы теперь будем ее усиливать, - резюмировал Михаил КЛИМОВ.

Что касается нового ФОКа, то в здании будут проводиться тренировки по шахматам, настольному теннису, футболу, баскетболу, волейболу и фитнес-аэробике. Тренерский штат уже укомплектован, поэтому ничто не мешает начать проводить занятия. Только в день открытия ФОКа здесь уже числилось свыше 100 юных спортсменов, и можно не сомневаться, что их количество значительно возрастет.

Константин ЕРЕМЕНКО

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