02.11.2017

Перенос мечты



Пешеходный переход в Молодежном обезопасят лишь в следующем году.

Жители микрорайона Молодежный не первый год ждут, когда их путь домой от остановки общественного транспорта станет безопасным. Вроде бы, чего тут трудного - поставить светофор и нанести разметку? Однако ожидания изрядно затянулись,  и конец года, так и не принесшего обещанных перемен, жители провожают с очередным разочарованием.

Вопрос о сроках установки светофора в микрорайоне, оказавшемся на обочине кабицынской дороги, наши читатели задают регулярно, с интервалом в пару месяцев. Именно столько хватает терпения ждать, что данные ранее обещания чиновников обезопасить их существование будут реализованы. Но не наблюдая никаких действий на проблемном участке автодороги, они вновь набирают номер редакции и спрашивают - когда?

Чтобы ответить на этот вопрос, журналисты обращаются к главе администрации совхоза «Боровский» Антону МАСНЯКУ, которому в очередной раз приходится отвечать на вопрос о дороге, на которую его полномочия не распространяются.

Проезд от Балабанова до Обнинска имеет областное подчинение, а потому его  ремонт и содержание финансируется из регионального бюджета через Министерство дорожного хозяйства.

В этом году областные чиновники не смогли продвинуться в этом вопросе настолько, чтобы жизнь обитателей мкр. Молодежный стала безопасней. А потому они по-прежнему снуют под колесами проезжающего транспорта, что в условиях темного времени суток только усугубляет опасность.

Основной проблемой для обустройства регулируемого перехода было отсутствие свободной земли вдоль дороги, ни много ни мало - 10 соток. Проект реконструкции предусматривает расширение проезда, установку светофора и остановочных павильонов, обустройство подходов к ним и освещение всего реконструируемого участка. Однако вся необходимая земля находилась в частной собственности, и пришлось проделать большую работу, чтобы собственники пошли на компромисс.

В результате, когда земельный вопрос был решён, а проект прошел правовую и техническую экспертизы, год приблизился к концу. Отыгрывать контракт на сумму 30 млн рублей накануне зимы не стали, решив перенести торги на начало 2018 года.

            Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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