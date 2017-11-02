Культурный шок

В боровских госучреждениях идут сокращения.

Ближе к зиме начались активные работы по формированию бюджетных планов района на следующий год.

Главный лейтмотив этого процесса уже вполне привычный - тотальная экономия и оптимизация, под которую, как обычно, первым делом попали культура и образование.

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

Несмотря на непростые времена, чиновники полны оптимизма и решимости по улучшению экономической ситуации района. Так, заместитель главы администрации Боровского района Станислав ФИЛИППОВ на заседании собрания районных депутатов обрисовал вполне заманчивые перспективы.

По его словам, средняя заработная плата в этом году составила примерно 42 тысячи, а в следующем должна увеличиться еще на 5 процентов. Кроме того, в районе продолжится поддержка малого и среднего предпринимательства, а также работы по привлечению инвестиций и новых предприятий, многие из которых разместятся в индустриальном парке «Ворсино».

Бурную деятельность развернет аграрно-промышленный комплекс. В частности, в Русинове ожидается создание козоводческой фермы и нового рыбоводческого комплекса. Основными же стратегическими целями района остаются развитие туристического и рекреационно-медицинского направления.

В общем, планы были обозначены такие, что от них нетрудно впасть в эйфорию, однако выступившая вслед за Станиславом Николаевичем начальник финансово-экономического отдела Анна ГОРЯЧЕВА опустила всех с небес на бренную землю.

Как призналась Анна Владимировна, доходы бюджета Боровского района, конечно, увеличиваются, но расходы делают это быстрее. А тут еще и федеральные власти вышли с указом о том, что должна повыситься заработная плата в таких направлениях, как культура и образование, однако денег на это в бюджете Боровского района просто нет.

Между тем, платить оклады с учетом данных нововведений нужно уже в конце декабря - начале января, так что местным чиновникам впору было хвататься за голову и судорожно искать возможности для повышения эффективности расходов.

НЕМИНУЕМАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ

Однако выход был найден, и прежде чем обрадовать учреждения культуры и допобразования улучшением их финансового благосостояния, эти направления решили «жестко оптимизировать». Искать дополнительные средства стали за счет уменьшения количества ставок, что уже позволило сэкономить около трех миллионов рублей. Одни ставки сокращены полностью, другие - на треть, четверть или половину.

- Но затем мы решили пойти дальше, и с 10 ноября весь состав учреждений культуры будет предупрежден об оргштатных мероприятиях. Мы хотим из четырех учреждений культуры сделать одно со структурными подразделениями, и этим мы сэкономим на аппарате управления, а также изменим коэффициенты оплаты труда, чтобы у руководителей она была ниже, а у рядовых сотрудников выше. За счет этого повысится средняя зарплата, - отметила Анна Горячева.

По тому же пути пойдет и районное допобразование - трудиться педагогам теперь придется не покладая рук и ног.

- Сейчас ставкой у нас считается, когда человек играет в шахматы 18 часов с семью детьми. Мы решили увеличить нагрузку, чтобы занимались и танцевали с большим количеством людей. За счет этого мы тоже сможем сократить ставки, - рассказала Анна Горячева.

Еще одним звеном в экономии станет централизация бухгалтерии детских садов и школ, что позволит платить главным бухгалтерам на уровне обычных муниципальных служащих. Кстати, на предприятиях культуры такая работа уже проведена, и это позволило выкроить 2,5 млн рублей. Всего же подобные меры оптимизации помогут району сберечь около 15 млн рублей и потратить их на более важные цели.

Помимо бюджета, депутаты рассмотрели и другие вопросы, включая приобретение в муниципальную собственность книги губернатора Калужской области Анатолия АРТАМОНОВА и пособие по истории министра культуры Владимира МЕДИНСКОГО, а также автомобиля «Фольксваген Джетта» стоимостью в 1 млн 116 тысяч рублей.

Также народные избранники проголосовали за включение в реестр собственности Боровского района двух земельных участков - в деревне Добрино и Балабанове, где на «гагаринском поле» планируется построить котельную для будущей школы.

Константин ЕРЕМЕНКО

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